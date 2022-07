"Alito" Moreno denuncia que lo retienen en el AICM por supuesta alerta migratoria

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-“¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!, denunció el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno”, denunció esta mañana Alejandro Moreno líder nacional del PRI.

A través de su cuenta de Twitter, la mañana de este domingo desde el AICM, mandó este primer mensaje a las 7:55 horas. Y en un segundo, subido a las 9:25, mientras sigue retenido, muestra la supuesta forma migratoria que le hicieron llenar; la cual, efectivamente, carece de los sellos correspondientes del Instituto Nacional de Migración (INM), que siempre aparecen en la documentación que obligatoriamente los pasajeros mexicanos y extranjeros tienen que llenar al arribar al país.

“@alitomorenoc Este es el “documento” que las autoridades migratorias me hicieron llenar a mi regreso a México; una hoja mal hecha, con errores y sin logotipos del gobierno. Claramente no es una forma oficial, pero sí un intento de intimidar”.

Estoy llegando procedente de Francia en un vuelo aquí a la Ciudad de México, y me informan las autoridades migratorias, después de tenerme algunos minutos en esa oficina, allí llenando documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos, diciéndome que tengo una alerta migratoria, no tengo razón de qué.

Estoy aquí en la Ciudad de México a ver que otra violación a la ley quieren hacerme, en esta persecución política a todos los persecutores, estoy con mi esposa, está preocupada, estamos aquí juntos, y por eso hacemos un llamado a no dejarnos amedrentar a levantar la voz y a luchar por México. ¡No a la dictadura!

En el video que tiene una duración de 1 minuto con 27 segundos, el líder nacional del PRI durante 37 segundos muestra su rostro y explica lo que le sucede en el AICM, luego de su mensaje, hace girar su cámara mostrando la oficina migratoria en que lo tienen, y dice:

"Tiene más de una hora que me tienen aquí, aquí estoy yo, aquí me tienen llenado esta documentación”, dice mientras al fondo de la pantalla se ve a un equipo de oficinistas. Alejandro Moreno añade mientras deja ver mostradores sin empelados y la hoja migratoria.

Al Final regresa la toma a su rostro ya con cubrebocas. Se escucha la voz al parecer de un agente de migración, por lo que deja de enfocar su rostro para enfocar la palma de su mano.

-“Estamos enterando el cauce de esta diligencia, le dice el agente

-Entonces nada más si tienen el documento… contesta el líder del PRI

-Vamos a hacer lectura únicamente

-(Interviene otra voz inaudible)

-No, no, a ver no, porque estaríamos justamente… interviene el hombre de migración

- A ver, a lo que voy lo leo aquí contigo, le dice Moreno.

- No, esta es un acta internacional, nosotros tenemos un sistema que cuando pasa el pasaporte en el registro del sistema integral migratorio bota la alerta a partir de los datos de su nombre, su pasaporte, la fecha de llegada, todo esto ¿No? ¿Usted viene de regreso de París, Francia, no?...

En ese momento otra voz masculina le advierte a Moreno que no puede grabar y hasta allí llega la grabación.

El documento al Qué hace referencia Alejandro Moreno consta de 8 preguntas en la página que muestra una de estas le preguntan viaja solo o acompañado de ser afirmativo que indique los nombres de sus acompañantes y parentesco

En otra más ¿Cuenta con antecedentes del orden penal, civil o familiar en este país y/ o en algún otro? Mencione el nombre de sus representante legítimo suficiente instruido Y expresado para resolver los resulta de su juicio a lo que Alejandro Moreno responde simplemente, no.

Luego en otras más, le preguntan en qué fecha salió de México; en qué plan salió de México negocios o como turista; De qué país proviene el día de hoy y motivo del traslado; Domicilio particular y número de teléfono de su casa y o número de teléfono celular; A qué se dedica nombre de empresa actividad y ubicación cargo que ostenta y tiempo de permanecer en dicho lugar.

En la última pregunta que se deja ver, le preguntan en qué lugares ha permanecido hasta llegar al sitio (México), Lo que Alejandro Moreno, quien viajó desde el 5 de julio de este año con su esposa Christelle Castañón Moreno, responde que Suiza Ginebra y Francia.

Las respuestas en redes sociales no se dejaron esperar, como aquellas en que festejan que sea perseguido, en otras se burlan de las preguntas y otras más afirman que la 4T busca acabar con la alianza Vamos por México.

