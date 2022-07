Arzobispo de Guadalajara pide respeto para todas las personas, no solo para clérigos

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).-El arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega pide respeto para todas las personas, no solo para clérigos, como solicitó mediante un video presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al preguntarle si algún clérigo se ha negado a realizar misiones en zonas inseguras, el cardenal mencionó que hasta el momento no tiene ningún reporte.

“No tengo noticia de sacerdotes o seminaristas que se resista por ejemplo a cumplir con algún encargo de su misión, sí tenemos por así decirlo criterios o protocolos que les recomendamos, sobre todo en áreas apartadas o lugares que están alejados de los núcleos urbanos grandes, que tengan cuidado de sus movimientos, que si saben de algún punto que esté amenazado o crítico por la violencia no pasen por ahí, que no anden de noche, que no anden solos”, refirió.