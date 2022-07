Fiscalía de Nuevo León detiene a hombre que sacó del coche a una niña y la arrojó a la banqueta

MONTERREY, N. L., 10 de julio (apro).- Un hombre fue detenido hoy después de que se difundiera un video en el que maltrata a una niña, a la que saca de un coche, jalándola de un brazo, y la arroja en la banqueta.

Muy indignante lo que pasa en Nuevo León, primero los feminicidios y ahora la violencia y el maltrato a las niñas.



Esperemos que alguien le ponga un alto a este tipo...uD83DuDE21uD83DuDE21 pic.twitter.com/NSlwpsxoXz — La Catrina Norteña (@NortenaCatrina) July 10, 2022

La Fiscalía de Justicia del Estado identificó al agresor como Ricardo Daniel de 33 años, a quien se le arresto en flagrancia esta tarde y se le remitió en las celdas municipales de la Zona Norte, por el delito de resistencia de particulares.

La niña y la madre del menor, que se encontraba presente al momento de la agresión ya reciben atención integral, señaló la fiscalía.

En el video captado por una cámara de seguridad se observa cuando el agresor, que no es padre biológico de la niña, abre la puerta trasera izquierda del auto Stratus y jala a la menor, a la que tira sobre la banqueta, a un lado de una mujer quien, se presume, que es su madre.

El hombre le dice a la niña que se vaya con su papá, mientras ella llora.

El video se viralizó este domingo.

Luego de la publicación, la Fiscalía de Nuevo León informó que investigaba los hechos.

“Respecto a una videograbación que circula en redes sociales sobre la agresión a una niña, la Fiscalía ha procedido a la apertura de la investigación respectiva. No mostramos la imagen que circula para evitar la afectación de su valor probatorio”.

“Si alguna persona tuviera datos sobre quienes intervienen en la videograbación, agradeceremos nos los comparta por mensaje directo en nuestros medios de contacto o redes sociales”, twiteó la Fiscalía en su cuenta @FiscaliaNL.

Luego del arresto ocurrido en la colonia Unidad Modelo, de esta capital, el gobernador Samuel García publicó en sus redes que le daría seguimiento al caso, y publicó la imagen del hombre, con los ojos cubiertos.

“Les comparto que el poco hombre que sale en un video golpeando a una niña pequeña ya fue detenido. Voy a dar seguimiento a este caso para que su bajeza no quede impune y que su castigo sirva de ejemplo para todos. A la mujer no se le toca, a las niñas, a los niños, no se les toca, y quién se meta con ellos se mete con todo Nuevo León”, escribió en Facebook.