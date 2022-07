Así vivieron usuarios el primer día de cierre en la Línea 1 del Metro; Sheinbaum agradece "paciencia"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ordenado y sin incidentes” ocurrieron las primeras horas del operativo de transporte para los miles de pasajeros que usan la Línea 1 del Metro, que hoy inició el cierre durante ocho meses de 12 estaciones –de Pantitlán a Salto del Agua– por la modernización total de sus instalaciones, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Las autoridades reportaron que el tiempo de traslado en las unidades de transporte alterno registró entre 15 y 30 minutos adicionales a lo que se hace en el Metro, por lo que pidieron a los usuarios tomar sus previsiones; también les recomendaron usar la Línea 5 del Metro y conectar con la Línea B como opción para llegar al centro de la capital.

Alrededor de las 8 de la mañana se registró un altercado entre personal de la estación Pantitlán y usuarios “por desinformación” de éstos últimos, pero no pasó a mayores; mientras que solo en la avenida Congreso de la Unión se presentaron problemas viales debido a que están confinados dos carriles de la vialidad para el transporte público y solo quedó uno para los autos particulares.

Fotos: Germán Canseco

Además, se presentaron algunas molestias por el pago doble que tuvieron que hacer algunos pasajeros en las estaciones de trasborde entre los autobuses de la RTP y estaciones del Metro; ello ocurrió con quienes no llevaban su tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

En la estación San Lázaro se detectó la necesidad de tener un sistema de abordaje simultáneo en varias unidades, no en una sola fila, para agilizar la operación.

#Video "Lo que sea necesario para auxiliar a la gente se va a hacer", dice Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, al explicar el operativo tras el cierre de 12 estaciones de la Línea 1 del Metro. pic.twitter.com/SNj8A5eMda — Proceso (@proceso) July 12, 2022

Según las autoridades, los tiempos de espera para abordar los camiones osciló entre 2 y 4 minutos. El recorrido completo de Pantitlán a Balderas en RTP promedió entre 47 y 50 minutos, mientras que de Pantitlán a Chapultepec fue de 55 minutos en la opción de Trolebus.

Sheinbaum Pardo explicó en conferencia que el principal problema que tuvieron fue el ajuste con el número de vehículos programados en la estación Pantitlán, pues en el momento se dieron cuenta que necesitaban más unidades vacías para atender más rápido la demanda.

Agradeció a los servidores públicos que participan en el operativo, pero sobre todo, a los usuarios del Metro por que tuvieron “mucha paciencia”.

“En general había dudas, no vi molestias, no observé algún enojo en particular, sino mucha paciencia”, dijo.

Y agregó que, según una encuesta hecha por su administración, 90% de los usuarios ya sabía del cierre y buscó sus alternativas de traslado. También pidió paciencia a los automovilistas que pasan por vialidades por donde se habilitaron corredores exclusivos para autobuses.

La mandataria local dijo que mañana se espera que haya un poco más de afluencia, por lo que harán los ajustes necesarios y así seguirán toda la semana. Previó que para la siguiente semana, cuando los pasajeros ya estén familiarizados con el servicio alterno de transporte, ya no serán necesarios tantos servidores públicos para orientarlos.

El operativo inició a las 4:45 horas de este lunes con la participación de más de 2 mil 500 servidores públicos y promotores que brindaron orientación a los pasajeros sobre las rutas alternas, incluidos, 44 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 40 de la Guardia Nacional.

Fueron 300 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), 40 de Metrobus, 42 del Trolebus, 10 del Mexibús, 200 de corredores de transporte concesionado, 21 foráneos y escolares y aumento de tres en las líneas 5 y 9 del Metro.

Por último, Sheinbaum recordó que el cierre de la Línea 1 del Metro durante ocho meses “no es una reparación, sino que haremos una nueva línea. Se va a sacar todo del túnel y se vuelve a poner todo nuevo, por eso hablamos de una nueva Línea 1, incluidos los trenes”.