General retirado crítico de la política militar de AMLO no será obligado a presentarse por la fuerza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mauricio Ávila Medina, General de Brigada en retiro, quien fue citado recientemente por la Fiscalía Militar por criticar la estrategia de seguridad y política militar del Gobierno federal, se defendió mediante amparos y logró que una juez frenara, por ahora, cualquier orden que implique llevarlo a declarar por la fuerza.

La juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación y localización y precisó que no se le puede obligar a comparecer para ser interrogado por autoridades castrenses.

“En caso de que el quejoso no haya comparecido, no se le impone la obligación de hacerlo, ya que la calidad en que fue citado es de imputado, por lo que debe respetarse su derecho a la no autoincriminación.

“Se concede a Mauricio Ávila Medina la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten las órdenes reclamadas, esto es, no sea privado de su libertad, ni obligado a presentarse con auxilio de la fuerza pública, hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva”, señaló la juez.

La medida permanecerá vigente por lo menos hasta el próximo viernes, fecha fijada para la celebración de la audiencia incidental en la que la juez decidirá si concede o no la suspensión definitiva.

El pasado 4 de julio, la Fiscalía Militar ordenó citar al general retirado, en su calidad de indiciado para que se presente el 7 de julio ante la Quinta Agencia del Ministerio Público Militar derivado de las críticas que realizó a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El exmando castrense no se presentó a declarar, pero sí acudieron sus abogados, quienes presentaron su declaración por escrito.

Desde 2018, Ávila Medina intentó reunir firmas para ser candidato independiente por la Presidencia de México y en redes sociales ha cuestionado el incremento de la violencia y las estrategias del gobierno para combatirla.

Asimismo, ante la juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, el exmando militar tramitó un juicio de amparo contra la omisión de tratarlo como civil pues se le quiere juzgar por delitos de guerra pese a que él ya no es miembro activo del Ejército.

La juez le concedió una suspensión de oficio y de plano, aunque no admitió la demanda pues lo requirió para que en 5 días aclare su escrito.