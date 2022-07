“Alito” podría difundir fotos íntimas de diputadas, “estén alertas”, dice Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, negó violar los derechos humanos de las diputadas federales del PRI que supuestamente intercambiaron fotos íntimas con su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

“De mi parte pueden tener la seguridad que yo nunca entregaría una foto, porque es un daño de por vida que les haces, a sus familias que son inocentes, en fin, es toda una serie de secuelas, pero si la Fiscalía dice que entregue las fotos ahí sí como dice Renato Sales ‘lo que se cuela, se coló’”, dijo en referencia a la posibilidad de que las imágenes sean filtradas a medios de comunicación.

Luego, reviró argumentando que las diputadas federales que hoy presentaron una denuncia contra la mandataria de Campeche por violencia política en razón de genero ante la Fiscalía General de la República (FGR), deberían tener cuidado con “Alito”.

“Al que le tienen que exigir es a ‘Alito’, él es quien puede distribuir las imágenes y por eso las amenaza y las tiene en el puño, eso es lo peligroso, es una trampa maldita que les está tendiendo y estén alertas”, indicó.

“Se puso muy divertido”

En el programa televisivo llamado El Martes del Jaguar, Sansores San Román recordó que la Ley Olimpia solo sanciona “la divulgación" de audios, videos o imágenes con contenidos que violentan la intimidad sexual de una persona mayor de edad.

“Yo conté una historia y las diputadas hicieron una histeria, entonces, que la Ley Olimpia porque agredí a las mujeres y en ningún momento yo amenazo o las insulto, nada más hice una pequeña recomendación a las diputadas porque en ese material que tengo es preocupante, pero en ningún momento, como dice Andrés Manuel ‘nosotros no somos perversos’, no se trata de estar mostrando nada, todo esto ha desatado toda una semana de Trending Topic y se puso muy divertido”, expresó la mandataria de Campeche.

Luego, sostuvo que su recomendación, preocupación y molestia es por el hecho de que una diputada federal no solo representa a su distrito, sino que es una representante de la nación.

“Representa a los mexicanos y no pueden convertir la Cámara de Diputados federales en un centro de frivolidades, porque ese es un jueguito que se está dando entre varios, intercambios de packs, yo no sé qué hicieron”, advirtió Sansores San Román.

"Alito y sus chicas"

Por ello, se dijo extrañada cuando se enteró de que el dirigente nacional del PRI y diputadas federales de ese partido acudieron a la sede de la FGR para presentar una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche por violencia política en razón de género.

“Yo hasta cuando me dijeron que ‘Alito’ fue a la Fiscalía a denunciar las calumnias, pensé que se iba a entregar, eso era lo más lógico, pero fue a defender a las diputadas, él está propiciando esto. Va a la Fiscalía y van todas las diputadas federales, acompañándolo para que se sienta rodeado, ‘Alito’ y sus chicas. ¿Qué es eso? No tiene vergüenza, no tiene límites y cuidado, porque él podría difundir las fotitos”, indicó la gobernadora de Campeche.

Incluso, recordó que la investigación que inició la Fiscalía estatal en contra del dirigente nacional del tricolor no es por el tema de las fotos íntimas que habrían intercambiado las diputadas federales del PRI, sino “por corrupto y ladrón”, aseguró.

“Que cínico, es el personaje más divertido y despreciable, no tiene límites y puede inventarse cualquier cosa”, arremetió Sansores San Román.