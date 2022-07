"Alito" reprocha a amigos de Peña que guarden silencio ante investigación de la FGR por corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, reprochó a colaboradores y amigos del expresidente Enrique Peña Nieto por guardar silencio tras el anuncio de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos actos de corrupción.

Además, dijo desconocer si el actual presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un pacto de impunidad con su antecesor, Enrique Peña Nieto.

López Obrador rechaza persecución y pacto con Peña Nieto: "No tenemos nada que ocultar"

“Yo salí a respaldar al expresidente (Enrique) Peña con toda la fortaleza del partido ante la embestida y arremetida que hizo el gobierno contra él y me hubiera gustado que otros cercanos a él, hubieran hecho lo mismo pero como quedó a la vista de todos, no ocurrió”, expresó Alito en conferencia realizada en la sede nacional del PRI.

Luego, dijo que en el PRI, sus dirigentes son “congruentes” y “comprometidos" con la militancia.

También, habló sobre la iniciativa del presidente López Obrador para eliminar el Horario de Verano y dijo que el tema será discutido en la comisión de Gobernación que él preside en la Cámara de Diputados federales.

Habremos de convocar a la comisión para construir acuerdos, consensos y diálogos y no deben de tomar las cosas de manera personal. Me considero un político profesional, yo hago política, nosotros construimos por México y no se deben tomar las cosas personal”, señaló el dirigente nacional del PRI.