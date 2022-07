AMLO saluda a simpatizantes que le llevaron serenata al Hotel Lombardy (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un grupo de migrantes en Washington dieron los buenos días al presidente Andrés Manuel López Obrador con mariachis y la canción "amigo", de Roberto Carlos.

Un grupo de simpatizantes le llevó serenata a @lopezobrador_ al hotel donde se aloja durante su visita por Estados Unidos. El mandatario salió a saludarlos. La imagen es parte de la transmisión de @Vicbuendia_H. pic.twitter.com/HwflLinofu — Rodrigo Hernández López (@lopezperiodista) July 12, 2022

El presidente respondió mandando besos.

"¡No estás sólo!" y "¡Es un honor estar con Obrador!" Fueron las dos consignas que enviaron mientras se escuchaba la canción.

En un video transmitido en vivo por la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, se observa al mandatario mexicano desde la ventana en su habitación de hotel. Esperó que terminará la canción y la agradeció.

"Muchas gracias. Voy a iniciar la gira de trabajo del día a hoy, voy a estar con la vicepresidenta Kamala Harris y vamos a tratar varios temas y también mas tarde voy estar en la Casa Blanca con el presidente Biden y el tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes", les dijo.

“Ese es el tema número uno, además eso nos conviene a los dos pueblos y a las dos naciones, porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y vienen a hacerla más grande. No vienen robar, no vienen a hacer ninguna maldad”, expresó el presidente mexicano.

Entre aplausos continuó con su mensaje: “En esta gran nación hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital pero si no hay fuerza e trabajo no hay producción y no hay progreso, ¿no es así?", preguntó el presidente y los migrantes respondieron con un "sí".

“Lo que vamos a proponer son dos cosas: una, que se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos. Eso es lo primero, que sea un flujo migratorio ordenado”, expuso.

“Lo segundo es que los que ya están aquí y llevan años trabajando honradamente se les reconozca su derecho y vamos a tratar otro asunto pero eso es lo mas importante”, dijo.

El presidente agradeció por todo el apoyo que los migrantes envían a sus familias en México.

“En momentos difíciles sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante. Ustedes son heroínas y héroes, nuestros paisanos migrantes y que viva México lindo y querido".

Adiós adiós, concluyó el presidente y salió al desayuno con la vicepresidenta Harris.