Falsa noticia de la muerte del papa emérito Benedicto XVI inunda las redes… y los medios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El lunes por la tarde se dio a conocer la noticia de que Joseph Ratzinger, el papa emérito Benedicto XVI, había fallecido a los 95 años. Las redes sociales y algunos medios de comunicación dieron por verdadera la noticia que surgió de una cuenta falsa creada a nombre del actual presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing.?

La noticia falsa fue retomada por medios nacionales e internacionales. Benedicto XVI se convirtió en el tema más comentado y cientos, tal vez miles, de personas comenzaron a enviar sus condolencias. Se volvió tendencia en redes sociales.

Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa en el Vaticano durante décadas, tuiteó que no había información oficial sobre el tema.

Hasta el expresidente Felipe Calderón tuiteó su pésame, pero luego lo borró y lamentó “haber seguido la noticia (ahora sé que no está confirmada) de la muerte de Benedicto XVI. Reitero las virtudes de pensamiento profundo, humildad y sabiduría que dije de él y mi gratitud por su visita a México cuando tuve el honor de ser presidente. Ruego por su salud”, escribió en Twitter.

Lamento haber seguido la noticia (ahora sé que no está confirmada) de la muerte de Benedicto XVI. Reitero las virtudes de pensamiento profundo, humildad y sabiduría que dije de él y mi gratitud por su visita a México cuando tuve el honor de ser Presidente. Ruego por su salud. — Felipe Calderón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) July 12, 2022

La confirmación de la falsedad de la noticia se dio a conocer en la propia cuenta que promovió la mentira.

“Esta cuenta es un engaño creado por el periodista italiano Tommasso Debenedetti”, señaló.

De acuerdo con El País, este hombre se presume como “el campeón italiano de la mentira”. Ha engañado a medios durante años, con noticias falsas como la muerte del Dalai Lama, Lech Walesa, Mijaíl Gorbachov, Elie Wiesel, Noam Chomsky e, incluso, la de Joseph Ratzinger en el pasado.

The Guardian entrevistó a este personaje en 2012. Una de las declaraciones que dio fue: “Las redes sociales son la fuente de información más inverificable del mundo, pero los medios de comunicación lo creen por su necesidad de velocidad”.

Hasta las casi 20:00 horas, los tuits que reportan la falsa muerte del Papa seguían publicados. La cuenta falsa fue creada en agosto de 2021 y ya sumaba más de 14 mil seguidores de todo el mundo.

La Conferencia del Episcopado Mexicano escribió: El Vaticano no ha emitido algún pronunciamiento oficial sobre el rumor del fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI.

ACI Prensa, la Agencia Católica de Informaciones, aclaró: Es falso un mensaje que circula en redes sociales sobre la muerte de Benedicto XVI.

uD83DuDD34 Todo se trató de una fake news



El periodista Tommasso Debenedetti, armó una cuenta de Twitter para hacerse pasar por el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. https://t.co/NeqxJUpd3F — GRUPO AUDIORAMA COMUNICACIONES (@GACOM_) July 12, 2022

¿Quién es Tommasso Debenedetti?

Es originario de Roma, Italia. Nació en 1969. Fue profesor de italiano e historia de un Instituto Público de la capital de Italia.

En el año 2000 incursionó en el ámbito del periodismo como "freelancer", pero en 1998 obtuvo una supuesta credencial de reportero, con la cual ejerció en sus inicios, de acuerdo con el diario 24 horas.

Debenedetti anheló ser un redactor cultural, pero no encontró espacios en los medios.

Por eso, empezó a realizar historias y entrevistas falsas para medios de provincias italianas, esto en 2000.

Las primeras supuestas entrevistas fueron al cardenal Ratzinger, al Dalai Lama, a John Grisham y a Mijaíl Gorbachov, entre otros, que le compraban distintos medios de comunicación.

De acuerdo con el propio Tommasso, en entrevista para El País, leía trabajos de las personas que “entrevistaría”, de esta forma parecería que era una entrevista auténtica.

Business Insider contó que posiblemente 60 entrevistas fueron falsas.

Tommaso llegó a Twitter en 2011 y en esta red social ha “matado” a Pedro Almodovar, Fidel Castro, J. K. Rowlling, Gabriel García Márquez y a Mario Vargas Llosa.

Sus publicaciones en Twitter ante un posible fallecimiento de una figura pública son breves, pero contundentes.

Luego se dedicó a crear perfiles de autoridades, con cuentas no verificadas, para dar mensajes sobre la muerte de algún funcionario, mismas que logra hacer virales, al punto que algunos medios como The New York Times, The Guardian, USA Today, entre otros, dieran por hecho el suceso que publicó.

Por ejemplo, en 2012 Debenedetti anunció la muerte del presidente de Siria Bashar al-Ásad, lo que provocó caídas globales en el precio del petróleo.

De acuerdo con el italiano, esto lo ha hecho con el fin de evidenciar lo fácil que es engañar a la prensa en las redes sociales