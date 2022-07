"Yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan": esto declaró "Alito" en su nuevo y último audio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nuevo audio difundido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, advierte que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas se burla de sus opositores al interior del tricolor, argumentando que no dejará la dirigencia hasta el 2024 y que él decidirá la lista de candidaturas de ese año durante una reunión que sostuvo con el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

La mandataria morenista dijo que será el último audio de Alito que es difundido en su programa televisivo, llamado Los Martes del Jaguar, y previamente hizo un recuento de las siete declaraciones del líder del tricolor donde lo mismo se mofa de empresarios, periodistas, de su amigo Manuel El Güero Velasco y exhibe a la empresa Televisa y la revista TV Notas.

“Se burla de los priistas... ¡Ya se quitó la máscara! Sí a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza!”, expresó Sansores San Román antes de difundir lo que sería, el último audio de Alito.

En esta ocasión, se trata de la grabación de una una reunión que sostuvieron en 2021, los dirigentes del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés, donde hablan acerca del proceso electoral intermedio de este año, específicamente sobre la sucesión gubernamental de Tamaulipas y la elección del 2024.

“Qué bueno que te veo porque puta, luego uno no sabe y luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, ósea, a mi me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera (diciendo): `No, que si no dan resultados´, se van a la verga. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan”, expresó Alito.

“Entonces al final del camino, me toca la que viene, ósea, me toca construir la que viene, viene la sucesión en Tamaulipas también, y es el otro año, entonces, vamos a construir allá y lo registro”, agregó el dirigente del tricolor.

Enseguida, Moreno Cárdenas le pide a una persona identificada como “Homero” de profesión “Notario” que registrara su número telefónico y lo mantenga al tanto de todo lo acontecido en Tamaulipas.

“Oye, cualquier tema de Tamaulipas, oye este cabrón, ahí me puedes mandar chingaderas, yo contesto todo”, señaló Alito.

Luego, se escucha la voz de Moreno Cárdenas decir: “Marko, Vamos con madre” y el líder del blanquiazul, revira: “Vamos con todo, con todo”.