Hija de general en retiro perseguido reta: Que Sedena exponga sus elementos para poder atacar legalmente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En entrevista con la diputada Adriana Dávila, del Partido Acción Nacional, Ana Xóchilt Ávila, hija del General en retiro Mauricio Ávila Medina, expuso la situación de su padre luego que el 7 de julio, el representante social militar le notificó por escrito “la determinación del no ejercicio de la acción penal, sobre la base de un criterio de oportunidad”.

“En el caso de mi papá ni siquiera sabemos qué delito es, no se ha demostrado que sea culpable. Lo que quiere decir la notificación -de la Secretaría de la Defensa Nacional-, es que se archiva la investigación solo por el momento, y si posteriormente -mi papá- saca otro video, uniformado o no, pero hace un comentario que el gobierno considere sensible, en ese momento se reabre la investigación, lo que lo deja prácticamente como imputado”, dijo.

“Nosotros no nos podemos dar por satisfechos hasta que no se desahogue el caso, que -Sedena- planteé los elementos y se les pueda atacar de manera legal para decir ‘ok, aquí hubo una investigación a partir de una denuncia, ya se investigó y efectivamente no hay delito’. Hasta ese momento no podremos descansar”, señaló Ana Xóchitl, hija del general quien en 2018 reunió firmas para ser precandidato presidencial.

Ávila rememoró que su papá se graduó en 1980 y después de ocupar diversos cargos lo retiraron por edad, en 2002, a los 62 años de edad.

“Le preocupaba cómo iba incrementando la delincuencia en el país ante una nula estrategia, por ello se lanza como precandidato a la presidencia en 2018, cuando fue el inicio de los videos. Como familia no tenía los medios para hacer mítines, pero sí las redes sociales, por eso pensamos en los videos que mi papá elabora sobre una problemática en específico de México.

“Los videos relativos a la precampaña tratan de todas las temáticas importantes de un país como México respondiendo a su preocupación (de su padre). Los videos se suben solo cuando él siente la necesidad de decir algo en relación con la situación que vive el país.

“El otro tema muy importante que va ligado es en relación con la función constitucional del Ejército, que es el mantenimiento de la seguridad interna y la defensa exterior. Esta preocupación no es exclusiva de mi papá, todos los mandos desde el sodado raso tienen esta preocupación. Ha permeado la necesidad de la seguridad y de combatirla, el Ejército tiene esa función que está en la Constitución. La diferencia es que mi papá sintió la necesidad de expresarlo públicamente”.

-¿Tu papá sube estos videos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, en sexenios que se supone eran autoritarios?, le pregunta la legisladora Dávila.

-Mi papá nunca se planteó el que pudiera haber algún tipo de problemática por portar el uniforme, el portarlo es un derecho adquirido, el que se le guarden las consideraciones son derechos adquiridos, incluso si ya está retirado. Al final del sexenio anterior nunca hubo ningún tipo de reprimenda. Mi papá llevaba 16 años de retirado, y necesita uniformes nuevos para presentarse -en los videos- y los solicitó a la Defensa (Sedena) y le regalaron dos uniformes. En ningún momento se consideró que pudiera tomarse a mal que usara el uniforme en los videos.

“Lo que ha hecho mi papá es señalar lo que son medidas -en seguridad- que debilitan al Ejército y a la Constitución y, por ende, debilitan el combate a la inseguridad. La Constitución, en su artículo 89 fracción sexta, declara como misiones de Ejército de tierra, Marina de Guerra y Fuerza Aérea mexicano, mantener la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Esto es lo que la mayoría de las personas que portan uniforme sienten, sienten que algo pasa al ver que no hay una respuesta conforme al grado de inseguridad que se ha alcanzado y que la inseguridad va en aumento”, continúa la hija del General.

-Lo que se ha visto es una humillación al Ejército, el tema de sus uniformes… La semana pasada el Tribunal de Justicia militar cita a tu papá, le pide que se presente con su abogado y en calidad de indiciado, o sea, persona de la que se sospecha que es el autor de un delito pero que no ha sido notificado de qué es acusado. Solo que se le pide presentarse con un abogado, su situación cambia a imputado. La legisladora pregunta: ¿Qué sintió tu papá?

-Fue como si nos cayera encima un trueno, el hecho de estar detenido es como si estuviera muerto. Lo que hicimos fue: vamos al banco a sacar el dinero del mes para, en caso de ser detenido, haya dinero para los gastos del mes. Luego empezamos a buscar abogados, no podíamos quedarnos de brazos cruzados hasta el jueves en que estaba citado.

“Lo que hice fue compartir -en redes sociales- el citatorio con el significado que, para mí era, que ya lo estaban arrestando. Dije: ‘no puede pasar esto sin que la gente se entere de lo que está pasando’. Luego busqué referencias de abogados militares; me respondieron muchas personas. A mi papá le llamaron por teléfono compañeros que no se veían en años y le ofrecieron ayuda para los gastos legales. Esto lo he visto también con mis amigos y conocidos en chats, un apoyo completo y absoluto. Para el momento de estrés que estábamos viviendo fue admirable.

“Mi papá quiere agradecer a todos los que lo han ayudado, por su apoyo de alguna u otra forma. Digamos que mi papá, cuando escuchó manifestaciones de apoyo de todo tipo, fue un gran soporte moral”, señala.

“Si mi papá levantó la voz y la publicitó cada vez que lo hizo, fue porque creyó que había la necesidad de alertar sobre un peligro. Esa necesidad de levantar la voz fue lo que seguramente lo llevó a hacer videos, en cierta forma, cada vez más atrevidos, seguramente él consideraba de que estábamos un poco como al borde de un precipicio, era decir ‘la estrategia de seguridad no ha funcionado porque los números, los hechos, las cifras, demuestran que no están funcionando’. Fue lo que sucedía en tierra de nadie, lo que seguramente llevó a mi papá a mostrarse más directo. Es un don de la democracia el hecho de poder expresarse libremente, pero esto no está funcionando”.

Para Ana Ávila, al final de cuentas, si se ataca la libertad de expresión de una sola persona se ataca la libertad de expresión de todos. Aseguró que lo que se trata de hacer en este caso es una normalización de la censura, “eso lo entienden todos”.

“Estamos en 2022 y hay una conciencia de la libertad de expresión porque ya se ha estado ejerciendo, por eso es tan grave que se quiera privar. De ninguna forma podemos normalizar la censura”, dijo.

“Una vez, en el Tribunal de Justicia Militar, nos presentamos en la Fiscalía, nos recibió el Ministerio Público Militar, en lo que llegaba un general del Estado Mayor de la Sedena, se dividió en dos partes, por una, nos dijo que estaban preocupados por la salud de mi papá y que todo el mundo en el Ejército sabía que no podía utilizar el uniforme para actos no oficiales y que mi papá no estaba informado como podían estarlo ellos de la estrategia o de los puntos importantes que hacían que ellos tomaran ciertas decisiones en seguridad y no otras.

“Invitó a mi papá a que contactara a un militar en activo, incluso a él o al secretario para que le informara. Yo lo que le dije que en realidad era que la inseguridad era enorme y cada vez… (Inaudible). Respondieron que esa tarea de comunicación no les correspondía a ellos, sino al presidente de la República, al secretario de Gobernación, y a la secretaria de Seguridad Ciudadana. Hasta allí termino la conversación con el general”.

No sabemos qué delito es

Contó que el Ministerio Público les dijo que había una denuncia contra su padre y que ellos solo hacían su trabajo, iniciando una investigación al respecto. El tema fue por los videos, dijo. Sin embargo, desconocen quién interpuso la denuncia ni el delito por el que se inicia la investigación.

“En el caso de mi papá ni siquiera sabemos qué delito es, no se ha demostrado que sea culpable, entonces aquí lo que quiere decir la notificación es que se archiva la investigación solo por el momento, y si posteriormente él saca otro video, uniformado o no, pero hace un comentario que el gobierno considera sensible, en ese momento se reabre la investigación, lo que lo deja prácticamente como imputado.

La hija del General pidió a la gente seguir apoyando, como lo han estado haciendo, para mantener visible el caso.

“Quizá hay dos semanas que no surge nada, pero mantengan la atención. La mejor manera de vencer el miedo o el temor es hacer algo”, señaló.