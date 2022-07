Jaime Bonilla desafía al TEPJF: Asiste al Congreso y asegura que sigue siendo senador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jaime Bonilla se presentó este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso, pese a que la senadora Olga Sánchez Cordero le pidió no hacerlo, luego que legalmente está impedido para reincorporarse a su escaño tras desempeñarse como gobernador de Baja California.

Bonilla aseguró a reporteras de la fuente que sigue siendo senador, a pesar de que la sala regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efectos su reincorporación y resolvió que el Senado debía llamar a su suplente, Gerardo Novelo.

Lo anterior mientras la Sala Superior decide sobre su reincorporación, luego que el morenista presentó un recurso de reconsideración del fallo.

El argumento de las y los magistrados de la sala regional fue que, al tomar protesta como gobernador, tras pedir licencia de manera indefinida en el Senado, optó por dicho cargo de elección popular entre ambos.

“Soy senador mientras que el Senado me lo permita”, dijo Bonilla al ser cuestionado sobre su presencia en el salón de plenos.

El morenista aseguró que no es “honorable devengar un salario si no estás trabajando", con lo que dejó ver que el Senado estaría incurriendo en desacato al seguirle dando una dieta.

También reveló que sigue trabajando desde su oficina en la Cámara alta y dijo que podría pasar lista en la Permanente.

Por su parte, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, dijo que el Senado está en vías de cumplimiento de la sentencia y que ella giró un oficio a Servicios Administrativos para que no siga cobrando como senador, en tanto se resuelve la impugnación.

Sánchez Cordero dijo que vio a Bonilla en la reunión del grupo parlamentario de Morena, previa a la sesión, y le pidió no presentarse al pleno.

“No estuvo en la sesión de pleno, yo lo vi en la sesión previa que tuvimos; siempre tenemos una sesión previa el grupo de la permanente, de Morena, y yo le dije y le pedí que no se presentara al pleno ni a la sesión de pleno”, afirmó la presidenta del Senado.

Según la ministra en retiro, todavía no cumplen con la sentencia de llamar al suplente de Bonilla porque esta es una facultad del pleno del Senado y no de la Permanente.

“Yo he considerado también que está sub júdice, aun cuando hay una sentencia de primera instancia, no en su favor, en su contra. Ahora también, y se lo dijo; yo creo que hay que esperar a la sentencia del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para decidir la situación jurídica”, comentó la senadora.