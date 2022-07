Layda Sansores representa un retroceso en la lucha de las mujeres, acusa Kenia López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, acusó a la gobernadora Ladya Sansores de Campeche de representar un retroceso en la lucha de las mujeres, luego de que reveló que presuntamente Alejandro Moreno tenía fotografías íntimas de diputadas del PRI.

“Mi sororidad con las diputadas del PRI que han sido violentadas por la gobernadora de Campeche. La señora Layda es un retroceso en la lucha de las mujeres. Lo que hizo es un delito y el silencio de las mujeres de Morena las hace cómplices. Mujeres para ayudar, no para fregar”, publicó la vicecoordinadora de Acción Nacional en el Senado.

Su comentario lo acompañó con una captura de pantalla del Artículo 199 octies del Código Penal Federal en el que se señala que comete un delito a la intimidad sexual quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de una persona y subrayó la palabra “divulgue”.

Este martes, diputadas del PRI y el dirigente nacional de ese partido, el diputado Alejandro Moreno, presentaron una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche ante la Fiscalía General de la República (FGR) por calumnia y violencia política en razón de género en contra de las legisladoras.

Lo anterior, luego que Sansores aseguró en su programa “Martes del Jaguar”, del pasado 5 de julio, tener pruebas de que “Alito” Moreno recibió fotografías íntimas de diputadas del PRI.

Al respecto, ayer la gobernadora, también en su programa, dijo que a quien le tienen que exigir es a él, pues es quien “puede distribuir las imágenes y por eso las amenaza y las tiene en el puño”.

Sansores se defendió diciendo que ella no divulgó las imágenes y se limitó a “contar” una historia y “las diputadas hicieron una histeria”.

“Yo hasta cuando me dijeron que ‘Alito’ fue a la Fiscalía a denunciar las calumnias, pensé que se iba a entregar, eso era lo más lógico, pero fue a defender a las diputadas, él está propiciando esto. Va a la Fiscalía y van todas las diputadas federales, acompañándolo para que se sienta rodeado, ‘Alito’ y sus chicas. ¿Qué es eso? No tiene vergüenza, no tiene límites y cuidado, porque él podría difundir las fotitos”, dijo Sansores.