Layda Sansores se burla de “Alito” Moreno con parodia del bolero “Usted”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, difundió una parodia del tema musical “Usted”, bolero el poeta yucateco José Antonio Zorrilla Martínez, para burlarse del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

En su programa televisivo llamado Los Martes del Jaguar, la mandataria difundió un video donde aparece el rostro de “Alito”, quien a través de tecnología biométrica simula interpretar el emblemático bolero mexicano.

La letra modificada del tema advierte que Moreno Cárdenas responsabiliza a Layda Sansores de exhibir el lujoso estilo de vida del líder del tricolor, así como los audios donde habla sobre presuntos actos de corrupción y las mofas hacia empresarios, opositores internos y periodistas.

“Pues aquí está la canción que me compuso, hay que reconocer que está muy simpática. Hasta me declaró su amor, ¡lástima para él que no es mutuo!”, expresó la gobernadora de Campeche para presentar la parodia de “Alito” y el bolero “Usted”.

El video tiene una duración de un minuto con 42 segundos y en un fondo color guinda hay un teléfono móvil, en cuya pantalla aparece el rostro de “Alito” portando camisa negra y cantando, de forma simulada, las siguientes estrofas:

“Usted es la culpable

de todos mis delitos y todos mis quebrantos;

Usted llenó mi vida

de audios y videos, y fotos de mis autos;

Su voz es como un grito que sale aquí en su Facebook, mi twitter es de horror.

“Me agarran de piñata;

Renato me arrebata mi humilde mansión;

No juegue con la pena,

Morena me condena a dejarme sin dinero;

Moreira me controla,

esto ya no es vivir, si no está Vladimir.

“Usted me desespera; usted me hace llorar

y hasta la vida diera porque llegue el martes y no haya Jaguar.

Te amo Layda”.