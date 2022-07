Critican a AMLO por no hablar inglés en reunión con Biden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La cadena de televisión estadunidense Fox News, vinculada al Partido Republicano, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por no hablar inglés en su reunión con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, pero en redes sociales hicieron notar lo insignificante que es el detalle.

López Obrador leyó ante Biden un discurso que llevaba plasmado en unas cinco o seis cuartillas, que duró 31 minutos, en el que se refirió a la historia, desde Franklin D. Roosevelt hasta llegar a los cinco puntos en materia energética y económica que desveló.

Pero un presentador de noticias del medio estadunidense Fox News, además de criticar la postura del presidente Biden hacia México, sugiriendo que era necesario ser “más duros con nuestros vecinos del sur”, debido a los niveles históricos de migrantes ilegales, drogas y los problemas con los cárteles de la droga, cuestionó si el presidente López Obrador hablaba inglés.

“¿El presidente de México no habla inglés? Hemos tenido líderes mexicanos previos que vienen a este país y que hablan inglés frente a nuestros presidentes y vicepresidentes. Sólo me quiero asegurar, porque recuerdo a Vicente Fox que hacía entrevistas con la cadena Fox y era muy combativo”, resaltó el presentador.

Una presentadora le reviró al presentador cómo estaba su aprendizaje en el idioma español, a lo que respondió “muy bien”, y aclaró que es la única palabra que sabe, además de “biblioteca”.

La oposición de AMLO aquí en México, también cuestionó que el presidente mexicano no haya hablado inglés ante Biden, pero hay quienes apuntan que el mandatario no está obligado a hablar en otro idioma, además de que Biden tampoco habla en otra lengua que no sea la materna, señaló PolíticoMX.

Las críticas son de tía chismosa y anticuada, de esa que dice “qué pena con los vecinos”, la que no quiere a los gays o que te pregunta “¿cuándo te vas a casar?”, y cuando ya te casaste te pregunta “¿por qué no has tenido hijos?”. Las críticas son de ese pariente machista, racista y que denuesta a la gente por su posición social o por su color de piel. Analícelas y póngalas en la boca de su tía abuela no favorita y seguro ella las habría dicho y mucho mejor que los críticos, señaló Ricardo Pedraza, en un artículo de opinión para sdpnoticias.

“Qué pena que el presidente de México, ¡sí, el presidente!, no hable inglés”, fue una de las críticas que citó el articulista, quien mencionó que el idioma español es el segundo con más hablantes nativos del mundo. Mucho más que el inglés o el hindi.

Cuestionó ¿cuánta gente extranjera conoce que habla español? ¿Cuántos norteamericanos conoce que hayan hecho el esfuerzo por aprender otro idioma?

“El presidente de México no tiene por qué hablar inglés, no es un requisito que venga en la Constitución. ¿Entonces por qué molestarse en hacer esa crítica?”, inquirió.

Recordó que la excanciller de Alemania Ángela Merkel no hablaba en inglés en reuniones de asuntos políticos, y preguntó por qué López Obrador tendría que hacerlo.

“¿No cree usted que sería como una manera de sometimiento? ¿O piensa que eso lo haría superior al presidente de Estados Unidos? Otra pregunta para su tía abuela, ¿no debería de hablar español el presidente Biden? En estas reuniones hay traductores, para qué prestarse a malas interpretaciones”, consideró.

Entre los comentarios en redes sociales se señaló por qué Merkel hablaba alemán en la Casa Blanca, otros cuestionaron si el comentarista hablaba español y hasta mencionaron que Biden tendría que ser el políglota.

Unos más pidieron no tomar seriamente a Fox News, otros celebraron a la presentadora que le cuestionó al comentarista ¿cómo está tu español?

Otros cuestionaron si Biden habla español o francés y uno más señaló que alguien debería avisarle a Fox News que Estados Unidos es el segundo país con más población hispanohablante en América. “Y yo no veo a Biden ni presidentes pasados hablando español hacia su gente”, comentó.

“No es por defenderlo (a López Obrador), pero ¿no igual puede Biden aprender español? Por qué siempre tenemos nosotros que aprender el inglés cuando los estadunidenses también pueden aprender el idioma que hablamos”, cuestionó otra usuaria.