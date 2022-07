En América Latina hay muy buenos dirigentes, como Fernández, Arce, Lula y Petro: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante los elogios del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y del excandidato a la presidencia en Francia, Jean-Luc Mélenchon, por el liderazgo en su visita a Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con elogios a otros dirigentes de América Latina.

A Maduro y Mélenchon sólo les agradeció, pero no los incluyó en la lista de dirigentes que sobresalen en la región y en Europa.

“Hay muy buenos dirigentes en América Latina, a los personajes que yo veo con mucho respeto es a Alberto Fernández, presidente de Argentina, es una persona con convicciones, honesto, muy preparado, con oficio político, con dimensión social”.

También nombró al presidente de Bolivia, Luis Arce: “De primera, fue el secretario de Finanzas de Evo Morales, esto no lo sabe la gente, porque los medios están controlados por el conservadurismo (…) fue el país con más crecimiento económico en América y ahora gracias al pueblo boliviano, sobre todo a la gente humilde, después del golpe de Estado se celebraron elecciones y volvió a ganar el movimiento encabezado por Evo Morales”.

El mandatario mexicano reprochó el dicho: “El que se mete a redentor termina crucificado. Esa es la mentalidad conservadora, es decir, el pueblo no agradece y no hay que tomarlo en cuenta por lo mismo, preocúpate por ti, por los tuyos, no te preocupes por los demás. Cómo vas a estar pensando en el pueblo, en los pobres, además, dime con quién andas y te diré quién eres”.

Dijo que ese tipo de expresiones son falsas, “no se puede transformar un pueblo si no se cuenta con el respaldo de la gente. Para llevar a cabo una transformación se necesita tener el respaldo de la gente”.

López Obrador también mencionó a Luiz Inácio Lula Da Silva como “un gran dirigente”, también hizo un recuento de su mandato en Brasil.

“El gobierno era tan importante que contó con el apoyo hasta de los grandes empresarios, banqueros; sin embargo, los conservadores querían destruirlo y lo encarcelaron injustamente, le inventaron delitos y lo quisieron destruir, estuvo en la cárcel, y se elevó el conservadurismo. Al final, se da a conocer que todo era falso, ahora está en libertad”, detalló.

También lo calificó como “un hombre excepcional, extraordinario, fraterno; además, vigoroso. No tiene nada que ver lo de la edad, porque eso de ser joven o ser viejo tiene que ver más con el estado de ánimo de las personas, entonces es mayor, pero está lleno de entusiasmo, muy feliz, y yo lo veo muchísimo mejor que antes, como dirigente, es admirable”.

Después recordó que no debe hacer ese tipo de menciones porque habrá elecciones en Brasil y Lula contiende de nuevo por la presidencia; aunque, insistió: “Es una opción, una alternativa, una bendición para ese país y ese pueblo hermano”.

El mandatario mexicano nombró a un presidente latinoamericano más: Gustavo Petro, en Colombia.

“Imagínense, un hombre que fue amenazado de muerte y sale adelante, enfrentando una situación muy difícil. Porque nos quejamos del conservadurismo de México, pero eso es un asunto mundial, el pensamiento conservador está en todo el mundo, y hay países en donde está más arraigado y es más rancio, no sólo en América, en Europa. Los de nosotros son hasta progresistas en comparación con otros”, dijo.