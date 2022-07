Adán Augusto respalda denuncia de religiosos sobre retenes del crimen organizado en Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).- Aunque el gobernador, Enrique Alfaro negó que existan retenes del crimen organizado en carreteras de Jalisco, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López confirmó lo contrario: con esto se respalda la denuncia que hizo el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega quien fue víctima de ellos.

Descartó hablar sobre la estrategia que se mantiene para evitar más retenes en la entidad, solo dijo que se enfrentan al crimen y se crean condiciones para vivir con seguridad.

El titular de la Segob se reunió con el cardenal Robles, dijo que también hablaron sobre el combate a la corrupción, y de “lo mucho que lacera la impunidad a los mexicanos”, y por supuesto del tema de los retenes del crimen organizado.

Caro Quintero

Luego de la detención de uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero requerido por el gobierno de Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena; el titular de la Segob por secrecía se negó a hablar sobre si será positiva o negativa la extradición.

“No puedo yo por la secrecía del asunto conlleva, no puedo dar mayor detalle del estatus en que se encuentra, no puedo yo, ni debo hacerlo, detallar si hay o no una solicitud de extradición”, acotó.

Con relación a la caída del helicóptero Black Hawk en las inmediaciones de Los Mochis, Sinaloa que dejó saldo de 14 marinos muertos y un herido quienes respaldaron el operativo de captura de Caro Quintero, Adán López mencionó que fue un “accidente y se va a investigar, y hacer los peritajes para esclarecer al 100 por ciento este asunto”, comentó.

Mencionó que se reforzará la seguridad en Sinaloa, como sucede en todo el país, “en momentos sensibles”. Además, habrá mayor coordinación con el gobierno local para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Precampaña

Aunque fue un evidente acto de precampaña, Adán Augusto se desligó de las muestras de apoyo que recibió durante su visita a la Expo Guadalajara donde hablaría sobre la “importancia de Jalisco y su relación con el gobierno de México”.

Al sitio acudieron alrededor de 3 mil personas, quienes en su mayoría portaban camisetas de apoyo para que Adán Augusto López dé continuidad a la 4T, y le gritaron: “presidente, presidente”.

El titular de la Segob les dijo que “no es momento de aspiraciones personales de uno u otra, es momento de todos”.

A la Expo, llegaron en camiones rentados cientos de personas provenientes de los 20 distritos electorales.

Por su parte, el regidor de Guadalajara Carlos Lomelí mencionó que con la presencia de Adán López se da certeza de que Jalisco es importante para la 4T.

Al evento, acudió también el gobernador de Tabasco Carlos Merino, así como regidores de Morena.