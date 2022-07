AMLO entregó carta a Biden para interceder por Assange y ofreció al periodista asilo en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López dejó una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para interceder por Julian Assange y expresar que México le ofrece protección y asilo político.

“Le dejé una carta al presidente Biden explicándole que Assange no cometió ningún delito grave, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho a nadie y ejerció su libertad”, expuso.