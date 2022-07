DEA no tuvo injerencia en captura de Caro Quintero como dijo Ken Salazar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que México actuó solo en la captura de Rafael Caro Quintero, sin participaron elementos de la DEA, además de que desde el sábado comenzó el trámite de los amparos.

En torno a los amparos, el mandatario mexicano dijo “que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo”.

Agregó que “se está viendo el proceso, se va a actuar de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley porque este asunto, para los jóvenes, tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo”.

También aseguró cuál es la naturaleza de estos recursos legales.

“Entiendo que estos amparos no van en contra de la extradición, sino para que se le libere, esgrimiendo que hubo errores en el procedimiento, entonces la autoridad va a contestar cómo fue que se llevó a cabo el procedimiento legal que entiendo fue de acuerdo al procedimiento establecido y no hay impunidad para nadie”, señaló.

Afirmó que desconoce si Caro Quintero lideraba un grupo delincuencial.

También afirmó: “No creo que haya más violencia en esa zona, no sé exactamente sobre sus actividades, eso lo tiene la Fiscalía. No sabemos. Había una orden de aprehensión y debe quedar claro que no hay impunidad”.

“Si hay una orden de aprehensión se tiene que ejecutar. Es un asunto de rutina, no hace falta que me consulten. Si me dicen: ‘Se localizó a una persona y se va a detener, adelante’, pero ni me preguntan porque no hay impunidad para nadie, ya me enteré cuando habían detenido a este señor Caro Quintero”.

Para la ubicación y captura del narcotraficante, el presidente aclaró que anteriormente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se solicitó información, “pero no se llevó a cabo” y aunque a veces sí hay participación de corporaciones de Estados Unidos, para uso de equipo tecnológico, en esta ocasión no fue así. “No hubo cooperación y mucho menos participación de elementos (de la DEA)”.

En torno a la primera reacción de la DEA por su participación, el mandatario federal expuso que se lo atribuyen porque “son informaciones no veraces. El embajador Ken Salazar aclaró la confusión”.

El presidente también negó que hablara sobre este tema con su homólogo estadunidense, Joe Biden, “un presidente no puede ir a tratar el tema de un presunto delincuente con otro presidente; eso a lo mejor sucedía antes”.

“Ya no es el tiempo que se arrodillaban los presidentes. Había algunos que lo hacían”, dijo.