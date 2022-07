“Alito” Moreno acusa a Layda Sansores de cometer un delito federal por divulgar nuevo audio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de cometer un delito federal por no respetar un amparo que tiene a su favor para que no se divulguen audios de él.

“La gobernadora @LaydaSansores acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, manipulado y editado, con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores”, manifestó en un mensaje en Twitter.

Al mismo tiempo que Sansores desde Campeche dio a conocer un nuevo audio donde presuntamente se escucha a Moreno hablar de presiones a medios de comunicación y a periodistas que lo critican, el dirigente del PRI sostuvo que no lo van a derrotar.

¡Qué impresionante!



No tiene respeto por nadie, así se expresa hasta de sus brothers.



Es una bajeza todo lo que dice sobre periodistas, confirma su frase “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”. pic.twitter.com/fdyXSXUAAx — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 20, 2022

“A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡PRIMERO MUERTO, ANTES DE CEDER ANTE ESTA DICTADURA QUE INTENTAN INSTAURAR!”, manifestó en otro de sus mensajes en redes sociales.

El dirigente priista denunció también que el actuario del Juzgado Federal de Campeche fue a notificar a la Sansores la suspensión del amparo, pero se negaron a recibirlo. Y como prueba publicó una fotografía.

“Ha sido notificada (de la suspensión de amparo) por diversos medios, es un hecho notorio y público del que no puede alegar su desconocimiento”, agregó en otro tuit.