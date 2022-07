AMLO justifica reanudación de obras del Tren Maya: "Estaba significando un alto costo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Pese a la suspensión vigente en el tramo 5 sur del Tren Maya, hace una semana se reanudaron los trabajos luego de ser catalogada como obra de seguridad nacional confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada sesionó el Consejo de Seguridad Nacional y afirmó que no entran en desacato con el juez que está por resolver la suspensión definitiva, porque se trata de un mecanismo legal, sobre el que tienen facultad, paralelo a la decisión sobre la Manifestación de Impacto Ambiental.

“Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que llevaba parada nos estaba significando un alto costo del presupuesto que es dinero del pueblo”, reconoció el mandatario.

Lo que se ha perdido del presupuesto por la suspensión de obras “es una cantidad considerable, todavía no hemos hecho bien las cuentas, pero ya no podíamos” y aseguró que detener las obras, “es nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos. Son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones se sitúen por encima del interés general”.

Al ser cuestionado sobre si esperarán la resolución de los amparos, el presidente dijo que sí y a la par se optó por otro procedimiento, con el que se estableció el mecanismo legal, “porque queríamos esperar a que el juez resolviera pero, volvemos a lo mismo, dónde está la justicia rápida y expedita”.

Detalló que “hay un procedimiento legal establecido. Se decidió sobre algunas autoridades y ahora se utilizó otro procedimiento, el que la obra se considera de seguridad nacional. Ante los jueces no se presenta, ante los jueces se lleva a cabo el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño, eso se continúa; pero, además por ser un asunto de seguridad nacional se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando”.

El mandatario federal reprochó que hay filtración al interior de su gobierno: “Sabían (los activistas) que se iba a tomar un acuerdo, la vez anterior, y media hora antes presentan los recursos de amparo, estamos trabajando en cuatro tramos, pero en éste, en el quinto, media hora antes de que se hiciera valer el acuerdo interpusieron, o sea es una conspiración”.

Afirmó que están en proceso de depuración, “nada más que lleva tiempo, eran todos, son muchos. Claro, y en los tres poderes, yo siempre hablo y no es minimizar, al contrario, siempre hablo de que son como 20, 25 millones de personas en el país que tienen un pensamiento conservador, que son nuestros adversarios, pero es muchísima gente”.

El Ejecutivo Federal tomó esta decisión, dijo, porque “ahora es el interés del pueblo, lo más importante de todo, el interés general. Vamos a seguir y vamos a cumplir para entregar el tren maya en diciembre del año próximo”.

Evitó dar más detalles sobre el recurso legal, “no puedo hablar más porque no vayan a utilizar los Claudios X. González, cómo se llama el este abogado, Cossío, además mucha filtración de información”.