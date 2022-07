En 2024 el pueblo decidirá si continúa la transformación o inicia el retroceso: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en las elecciones de 2024, el pueblo de México “va a decidir hacia adelante” y lo condicionó a una sola pregunta: “¿Quieres que continúe la transformación o no? Es transformación o retroceso, así está”.

El mandatario federal respondió a un cuestionamiento en torno a que Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, no descarta la posibilidad de sumar a Ricardo Monreal como candidato en las elecciones para la Presidencia de la República en 2024.

“Eso lo van a resolver en su momento los partidos, los dirigentes de los partidos. Lo que está muy claro es que la gente va a decidir hacia adelante, independientemente de quiénes sean candidatos, mujeres u hombres”, afirmó.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el presidente argumentó que la oposición, a quienes llama “bloque conservador, no quieren la transformación. ¿O quieren la transformación? No, ¿verdad? No quieren, votaron en la Cámara de Diputados para que no se convirtiera en derecho la pensión a los adultos mayores. No, no, eso no, no quieren eso”.

El mandatario federal recordó que en el Congreso la oposición votó en contra de sus reformas en materia eléctrica. “No quieren la austeridad republicana, no quieren combatir la corrupción”, dijo.

Confió en que la población no votará por la oposición, “a pesar de que se enojan mucho y se obnubilan, insultan, la gente está apoyando, porque el pueblo es mucha pieza y ya no les funciona a las élites corruptas la manipulación, ya no es como antes, eso los trae a nuestros adversarios conservadores de mal humor”.