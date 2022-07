Layda Sansores desafía a juez y difunde audio en el que “Alito” dice controlar a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, difundió el décimo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en el que habla acerca de sus estrategias para presionar y cooptar a periodistas que lo han criticado, y en el que incluso llama “prostituta” a Rosaura Mijangos, directora y productora de noticieros de la empresa Telesur.

De esta forma, la mandataria postulada por Morena hizo caso omiso y desafió la decisión de un Juez de Distrito que concedió un amparo a “Alito”, que le impide difundir y publicar audios o fotografías sobre Moreno Cárdenas en su programa "Martes del Jaguar", así como mensajes digitales en las redes sociales y emitir declaraciones o comunicados alusivos al líder del tricolor.

El audio de un minuto con 30 segundos fue antecedido por un spot publicitario de los sitios turísticos, cultura y tradiciones del estado de Campeche en el contexto de la feria de Ciudad del Carmen, y la mandataria argumentó que era parte del patrocinio a la sección estelar de su programa televisivo de las 20:00 horas.

Enseguida, se exhibió el nuevo audio de “Alito”, en el que presume a una persona, que no fue identificada, sobre sus mecanismos de control de medios de comunicación y presión de periodistas que incluye hacer montajes, difamar, censurar a columnistas a través de los dueños de las empresas y entregar dinero.

A continuación se reproduce lo dicho por el dirigente nacional del PRI que fue exhibido por la gobernadora de Campeche.

“Un columnista de Tribuna, ¿eh? Hace tiempo. Eso le mandaron a él. ¡Ah! ¿Eso escribió ese cabrón?, le digo, bueno: `Pon un artículo donde hablen maravillas de Alito y le pones su nombre y lo publican ´ y salió. Y al otro día ese cabrón le habló, fue a ver a González, sí. ‘Oye, yo llevo 25 años’. ‘Bueno tú sabes que aquí se habla bien de Alito y esto, eso escribes. Quieres decir algo, lo escribes en tu espalda. En el periódico no escribes nada’. Verga, qué bueno que yo no tengo un periódico cabrón”.

Luego, hace referencia a otra forma de presionar a periodistas utilizando la difamación de familiares, y calificó como prostituta a la directora y productora de los noticieros de la empresa Telesur, Rosaura Mijangos.

“Su mamá en la primera plana, es una puta. A mí me vale verga eso ¿eh? Aquí vale verga lo que digan. ¡Chingue su madre! Te lo juro. Ya te lo dije, yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Quién de Telesur me iba a querer madrear? Me pone un putazo Rosaura Mijangos. ¿Cómo no vas y le tomas foto? Esta es una prostituta. ¡A la verga! Y vas a ver tú si vuelve a sacar algo”, sostuvo el líder nacional del tricolor.