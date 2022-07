Layda Sansores dice tener otras 80 horas de audio y 43 mil mensajes de WhatsApp de “Alito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, advirtió que tiene su poder 80 horas de audios y 43 mil 800 mensajes de WhatsApp del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en los que destaca un presunto “desacuerdo y disputa” entre “Alito” y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, así como peticiones de diputadas federales para que les regalen autos y les paguen departamentos.

Incluso, advirtió que las diputadas federales priistas que están más indignadas y apelan a los principios del feminismo, son las que aparecen en imágenes desnudas y le enviaron audios a “Alito”.

“Yo le pregunto a las que están pidiendo respeto a las mujeres. ¿No se acordaron que (Alejandro Moreno), tiene una esposa, una mujer intachable, que tiene hijos? De eso no se acordaron en el momento que, no por amor, sino por conveniencia porque piden coches y que les pague el departamento”, dijo y agregó:

“Esto lo declaramos porque no se vale que un puñado de mujeres degrade la política a esos niveles y entonces, cuando se tenga que juzgar, voy a asistir a todos los ‘parlamientos’”, expresó con sorna en la transmisión de su programa televisivo “Martes del Jaguar”.

Además, la mandataria postulada por Morena justificó haber revelado que diputados federales del PRI enviaron fotos desnudas al dirigente nacional del tricolor.

“Yo no he amenazado a nadie, pero tenemos que ser respetuosas, porque si han avanzado las mujeres, ha sido gracias a la voluntad de muchas mujeres que no se vale lastimar con actos de frivolidad y contaminar, por no usar una palabra más fuerte, lo que es la Cámara de Diputados federales donde ellas son representantes”, sostuvo Sansores.

También, dijo que las diputadas federales priistas que están más indignadas son las que aparecen en los audios y fotos.

“Y los mensajes del WhatsApp tienen la hora y el lugar donde se encontraban y veían (con Alito), en un pueblito alejado. A él le mandaron los audios y las fotos y él debió proteger y cuidar el contenido, pero los guardó para chantajearlas”, aseguró la gobernadora de Campeche.

“No se dan cuenta que están siendo usadas y las denuncias que están poniendo, serán una chulada porque precisamente lo que él (Alejandro Moreno), está denunciando contra mí, es lo que aplica a él porque él tiene los audios y las fotos, le sacó captura de pantalla a cada foto para guardarla bien, ósea hay toda una perversidad, por eso les digo que tengan cuidado”, insistió Layda Sansores.

Previamente, la gobernadora de Campeche dijo que Alejandro Moreno es la persona “más desprestigiada” en el país y causa rechazo en el estado de Campeche.

“Sentimos que es un hombre asqueroso porque la perversidad se le da. Ha tenido a un pueblo en el puño, ejerciendo la tiranía, extorsionando a empresarios, porque lo mismo lastima al pueblo que los que tienen. Nos podrán gritar lo que quieran y los audios lo tienen muy nervioso”, indicó Sansores.

La disputa con Alfredo del Mazo

Enseguida, comentó que los casi 44 mil mensajes de WhatsApp serán noticia y destacó el caso de una supuesta confrontación entre “Alito” y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.