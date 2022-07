AMLO promete protección al periodista Rodolfo Montes, quien denunció amenazas del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Rodolfo Montes denunció que ha recibido amenazas de muerte del Cartel de Jalisco Nueva Generación y pidió medidas de protección.

“Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron, pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y estoy presentando todo en la Feadle, presidente”, dijo.

El mandatario federal respondió que “los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie. No tenemos relaciones de complicidad con nadie. Y lo más importante es la vida y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros”.

“Aunque no les guste, ya el Estado mexicano no es el violador por excelencia de los derechos humanos, es otro tiempo”, agregó el presidente López Obrador.