Frenar actos de “corcholatas” de Morena es ridículo y excesivo: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, calificó hoy de “ridícula y excesiva” la decisión de las autoridades electorales sobre poner un freno a los actos masivos de los aspirantes a candidaturas en Coahuila, Estado de México y la presidencial de 2024.

Esta tarde, en conferencia de prensa, Delgado Carrillo dijo que no compartía la decisión y sostuvo que “la autoridad electoral está excediendo” su ámbito de responsabilidad.

Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la razón a las medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a los actos masivos en los que participan la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y otros servidores públicos, así como aspirantes a las candidaturas.

También ayer, el INE emitía un nuevo dictamen en el que incluyó principalmente a los aspirantes a la candidatura presidencial, llamados “corcholatas”, es decir, los dos mencionados y el senador Ricardo Monreal, así como a quienes aspiran a la candidatura de Morena en al gobierno del estado de Coahuila.

Por la noche del martes, tras difundirse los dos resolutivos, Mario Delgado consideró que en el TEPJF hay magistrados que le hacen el juego a algunos consejeros electorales. Hoy, también se refirió al órgano jurisdiccional:

“Le pedimos al Tribunal, ya sabemos que los del INE no tienen remedio. Pedimos que en la resolución de fondo, el Tribunal respete los derechos y libertades. No estamos violando ninguna ley porque no hay ningún proceso electoral en curso. No tenemos la culpa de que la oposición no tenga ni a quien poner”.

En sus expresiones de esta tarde, Mario Delgado fustigó al INE por acelerar el proceso relativos a los llamados “Festivales de las Corcholatas” o “Corcholatafest”, mientras que las investigaciones sobre el dirigente nacional del PRI y presuntas ilegalidades electorales, no avanzan.