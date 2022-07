La percepción de inseguridad en la CDMX registró un nivel más bajo respecto al promedio nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una “muy buena noticia”, calificó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la disminución de 3.7% del nivel de percepción de inseguridad en la Ciudad de México en el segundo trimestre del 2022, respecto al promedio nacional.

La mandataria local se refirió al resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual marca que en el segundo trimestre de este año, la capital registró una percepción de inseguridad de 63.7%, lo que la colocó 3.7 puntos por debajo del porcentaje nacional que fue de 67.4%.

Es una buena noticia porque ustedes saben que los esfuerzos que se hacen para disminuir los delitos no necesariamente se perciben en la población, sea porque hay algunos delitos que no han logrado disminuir, o sea porque no conoce la población los resultados en seguridad”, dijo en conferencia.