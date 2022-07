Layda Sansores publica nueva parodia para burlarse de "Alito" Moreno, ahora con "Mujeres divinas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, exhibió una parodia del tema musical "Mujeres divinas", del compositor Martín Urieta, para mofarse de nuevo del dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

Al final del programa Martes del Jaguar se difundió un video donde aparece una fotografía de Alito y como fondo el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados federal, donde a través de tecnología biométrica se interpreta la versión modificada de la canción emblemática del género ranchero que inmortalizó el cantante fallecido Vicente Fernández.

“Hablando de empresarios y de moches, salieron a la luz mis grabaciones; pidieron que aceptara mis errores y yo negué todas mis expresiones. De pronto que se acerca un nuevo martes y un nuevo audio mío anunciaban. Le dije: `Le suplico licenciada que no difunda más mis leperadas´. Me dijo que ella simplemente, mostraba lo mal que me he portado. Que si alguien se atrevía a defenderme, sería porque yo ya le había pagado. ¡Échale Vladi! ¡Se la dedico a la dama en la que no dejo de pensar todos los martes!”, refiere la primera estrofa y agrega:

"Me dijo que soy uno de los seres que más había saqueado al estado; mientras que mi casita crece y crece con cargo al presupuesto del erario. Más nunca le reprocho mis heridas, me apoya Vladimir, él me las sana. Los martes más terribles de mi vida, los he pasado gracias a una dama. Seguiré hasta dejar al PRI en la ruina, seguiré lastimando a tantas damas. No me odies, ¡oh! Layda, tan divina, no queda otro camino que adorarla. ¡Layda divina como te amo!”, concluye la versión modificada de "Mujeres Divinas".