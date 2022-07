Oposición esperaba tres aspectos negativos de visita con Biden: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la oposición esperaba tres aspectos negativos de su visita a su homólogo Joe Biden, en Estados Unidos, relacionadas con inversión, Caro Quintero y la Cumbre de las Américas.

El mandatario criticó: “Imagínense a Loret Mola diciendo de que fui a entregarles mil 500 millones de dólares a los estadounidenses, al gobierno de Estados Unidos, que me lo pidió el presidente Biden, una gran mentira. Y así era antes, mentían un día sí y el otro también. Pero antes ofrecían esos platos de mentira y muchos se los tragaban; ahora ya no.

Aclaró que “no hay ninguna prueba. Lo emplazo a él, a Riva Palacio, a que presenten pruebas. Es una vil calumnia. Ese programa de los mil 500 millones de dólares lo estamos definiendo desde el año pasado, tiene que ver con un fideicomiso de aduanas”.

Detalló que la propuesta de los mil 500 millones de dólares se trata de un fideicomiso de aduanas que pasó de 30 mil millones a más de 100 mil millones de pesos del que decidieron invertir parte de ese dinero para fortalecer las aduanas, tanto los puertos como las aduanas terrestres en la frontera.

También afirmó que en Washington mantuvo una buena conversación con Biden, a quien describió como “una persona decente, respetuosa”.

Enseguida reprochó: “Es que Riva Palacio, ¿pues a quién conoce de los políticos? A Salinas, y cree que todos los políticos son como Salinas. Loret de Mola, ¿a quién conoce? Pues a los mismos. ‘Sí, señor; lo que usted diga, señor’. Y ya se enojó el señor y hay que hacer lo que el señor diga. ‘¿Y qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor’ No es así”.

Expuso que “la señora Kamala Harris es una mujer extraordinaria, respetuosa. ¿De dónde saca de que me ordenan? No, son personas con mucha urbanidad política, con mucho respeto. Y no sólo es el respeto al presidente de México, es el respeto, y eso es lo más importante, a nuestro pueblo. Es que había autoridades acomplejadas, no comprendían que representaban a un gran país, a un gran pueblo, desconocían la grandeza cultural de México”.