AMLO atribuye los feminicidios al “proceso de individualismo” en el periodo neoliberal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Para responder a cómo enfrentar los feminicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso el caso de una mujer que planeó asesinar a su esposo.

Señaló que la causa de estos delitos fue el proceso de individualismo que se dio durante el periodo neoliberal.

“Hubo cosas todavía más dañinas, como estas pérdidas de valores. Yo acabo de describir en mi último libro de cómo la esposa de un funcionario planea asesinarlo, de un funcionario de la época neoliberal y de alto nivel, de Hacienda, planea asesinarlo junto con su ayudante para quedarse con la herencia, con el dinero del funcionario”, dijo el presidente.

Comentó que “se supone que llegaron a la conclusión de que, si lo asesinaban, los familiares del funcionario también iban a exigir la herencia, y entonces deciden asesinar a toda la familia. Y se invita a una comida a toda la familia y ahí llega un comando y acaba con todos, para quedarse con la herencia”.

El mandatario mexicano expuso estos hechos como horrores “que ver con la afirmación de lo material, la importancia de lo material y la pérdida de valores”.

Cuestionó: “¿Cómo surgen los sicarios? ¿Por qué no hay ninguna consideración cuando se va a asesinar a otro ser humano? ¿Qué hay adentro?”.

En momentos más adelante durante la conferencia, el presidente insistió: “Hablaba yo de este caso de la señora que planea asesinar a su esposo. ¿Lo supimos? ¿Hubo un reportaje en la televisión? No, porque se trataba de un funcionario de alto nivel. Y eso lo planteo porque no es nada más el pobre, muchas veces en las comunidades hay más humanismo”.

Argumentó que buscaba dar un ejemplo de dónde hay más violencia y afirmó que es donde se rompe el tejido social, donde ya no hay vida comunitaria, donde hay más individualismo.

Aseguró que no es un asunto de las clases bajas, sino en las medias y altas.

“Conozco casos, tampoco se difunden, en donde una familia se pelea por una herencia, falsifican los testamentos y resulta que uno de los hijos es el que recibe más, porque cambiaron una, dos, tres veces el testamento, a los otros les toca menos; y van y desentierran al difunto porque incluso los mismos hijos acusan a otro hijo de haberlo asesinado, de haberlo envenenado”.

“¿Por qué no insistimos en que sólo siendo buenos podemos ser felices? ¿Por qué no insistimos en que el dinero no es la felicidad, ni mucho menos Dios?”, concluyó.