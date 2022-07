AMLO reconoce que su gobierno tiene poca aceptación de personas con estudios avanzados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que de hacer una encuesta de aceptación a su gobierno, “está muy difícil que nosotros ganemos entre estudiantes o doctores, o sea, profesionales con posgrado”.

Atribuyó este hecho a una declaración del escritor Martín Moreno, quien “dice: ‘¿Quiénes votan? –y tiene toda la razón– ¿quiénes votan? ¿quiénes protegen el movimiento de López Obrador?, los pobres, los analfabetas’, así contesta”.

El mandatario federal expuso que “a pesar de que es un escritor famoso, se olvida de que no es lo mismo educación que cultura”, pero ha sido tanta la cooptación que por esa razón quienes tienen más grados académicos no votarían por él.

“Claro, también, si nos vamos a dónde viven los más afortunados, pues tampoco ganamos”, refirió el presidente.

Detalló que este hecho se debe a que un movimiento de transformación se sostiene con el pueblo.

“Es una convicción nuestra. Yo no vengo de arriba, yo vengo de caminar con el pueblo. Pero no sólo es esta convicción propia, sino es que no podríamos nosotros fallarle al pueblo, porque eso es lo que nos sostiene. Entonces, es convicción y es que también queremos transformar al país”, dijo.

“¿Cómo enfrentamos intereses creados tan poderosos? Pues sólo con el pueblo”, concluyó.