Gobierno busca a impulsor de amparo contra el Tren Maya; hacen "chicanadas": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están en busca de una de las personas que promueve amparos contra el Tren Maya.

“Nos interesa saber de parte de quién”, afirmó.

“Ayer me informaba el director del Fonatur (Javier May), sobre amparos del Tren Maya, uno de los demandantes dio primero una dirección de una empresa en Quintana Roo y luego lo cambió, dio el domicilio en España, luego en Estados Unidos”, señaló.

El mandatario federal afirmó que su administración está interesada porque “debido a que no hay domicilio fijo no se le puede notificar y, por lo mismo, no se puede resolver”.

El presidente criticó que esta actitud “es, como se dice en el argot de la mafia de abogados, hablo de los sótanos, las llamadas tácticas dilatorias, chicanas”.