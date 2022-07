"Nos vamos a defender", afirma AMLO sobre consultas en tema energético en el marco del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tiene indicios de que las consultas por políticas energéticas que hace Estados Unidos y Canadá pueden tratarse de una sanción de tipo político.

En la conferencia aseguró que “tenemos muchísimos elementos para responder, y si se trata de una sanción de tipo político, también nos vamos a defender”.

Afirmó que esas consultas “tienen que ver con los intereses creados que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México, y como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto”.

Expuso que la agenda anterior era atender las reformas estructurales que eran dictadas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), y la de su administración es atender a la población y desterrar la corrupción, principalmente.

“Ese es el debate de fondo pero no se resignan y piensan que van a imponerse, no, nosotros no nos vamos a dejar”, sentenció.

También fue enfático: “Dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado, aclarar que podemos tener relaciones internacionales pero nuestras políticas las definimos en México y tiene que ver con las leyes”.

En el tema energético, dijo, no van a poner en negociación el dominio de la nación sobre el petróleo, porque es muy claro que el petróleo es de los mexicanos.

Al mismo tiempo, el presidente justificó que estas consultas son parte de un procedimiento común en cuestión de tratados.

“Es un procedimiento establecido en el tratado y se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en cinco ocasiones. Estados Unidos lo ha hecho en contra de Canadá, Canadá contra Estados Unidos; México y Canadá en contra de Estados Unidos; y ahora Canadá y Estados Unidos contra México. O sea es un procedimiento que se contempla en el tratado”, dijo.

En torno al plazo, dijo que tienen más de 70 días para dar una respuesta a esas consultas y si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso y se concluya quién tiene la razón.

Expuso que México procederá conforme los lineamientos y para la aclaración solicitó la asesoría de Jesús Seade, quien los representó, como gobierno electo, en las negociaciones del T-MEC.

Dijo que dudó del origen de estas consultas porque en Palacio Nacional tuvo reuniones con 19 empresas, de las que en 17 casos lograron acuerdos, “por eso intuyo que es un asunto político”.

Añadió que cuando estuvo en Washington tampoco se trató el tema de las controversias con empresarios y, al contrario, se comprometieron a invertir 40 mil millones de dólares en el sector energético.

“Me llamó mucho la atención que empecé a enterarme por los diplomáticos internacionalistas que estuvieron con Calderón y Peña que venía lo de la consulta; que empezaron a decir ‘prepárense que viene el jálón de orejas y ahora sí van a saber lo que se siente’”, dijo el mandatario federal.

También acusó que “si en otras administraciones se negoció en el tema, nosotros cuando se iba a renegociar el tratado pusimos como condición que no entrará el petróleo y se quitó el capítulo del petróleo en el tratado”.

“Ya con Canadá había un acuerdo en el manejo de petróleo, por eso Estados Unidos decía al final de la negociación que si ya México había entregado la posibilidad del manejo de política petrolera con otros países por qué se excluía a Estados Unidos, me acuerdo que era uno de los argumentos”.

Agregó que “los gobiernos entreguistas habían aceptado dejar susceptible el manejo del petróleo”.

El presidente también reprochó que “las mismas leyes que ellos aprobaron las violaron al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver que todo lo del autoabasto de energía eléctrica es fraude legal, entonces qué alegan”.

