Policías golpean a automovilista en Periférico Norte, a la altura de Plaza Satélite

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un automovilista fue golpeado por policías de tránsito estatales, luego de que lo obligaron a salir de carriles centrales a laterales frente a Plaza Satélite, cuando se dirigía a la Ciudad de México procedente de Guanajuato.

De acuerdo con información de El Universal, se trata de un empresario guanajuatense que fue detenido por policías de tránsito del municipio de Naucalpan, Estado de México.

“Es un terror entrar al Estado de México”, afirmó y contó: “Hoy venía llegando por la autopista México-Querétaro de Guanajuato a hacer negocios a la Ciudad de México, cuando en Periférico Norte, pasando Tlalnepantla, dos motocicletas con tres agentes de tránsito me sacaron a la lateral, para pedir mis documentos”, relató el automovilista, quien pidió el anonimato.

“No es la primera vez que me extorsionan en el Estado de México, donde es un terror transitar desde Cuautitlán Izcalli hasta Naucalpan, por lo que empecé a grabar mientras mi compañero llamaba por teléfono a “Multa segura”, donde me indicaron que los agentes de tránsito, que eran hombres, no podían infraccionarme”, señaló.

Al decirles lo anterior, sacaron sus armas, abrieron la puerta del auto y empezaron a golpearlos.

“Rompieron mi teléfono y obligaron a borrar el video y transmisión en vivo que había realizado con mis contactos y nos amenazaron que, si denunciamos, ellos formaban parte de una mafia que sabían dónde localizarnos”.

Uno de los contactos del automovilista guanajuatense le envió el video con el que captó a los tres agentes de tránsito, que usan dos motocicletas, una de ellas rotulada con el número 25855.

Dijo que en otros estados del país hay delincuencia organizada, “pero aquí en el Estado de México es lo peor, los delincuentes están uniformados, con placa, y todavía les pagan y tienen prestaciones”, indicó el empresario.

“Pedimos seguridad, lamentable que los que se encargan de ello son los mismos que te están agrediendo, golpeando y secuestrando”, indicó.