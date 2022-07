“Usted prefiere las alabanzas”, reprocha reportera a AMLO (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La periodista sonorense Reyna Haydee Ramírez reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador que en su conferencia desde Palacio Nacional no es equitativo entre quienes les da la oportunidad de preguntar.

“Y lo digo con todo respeto, presidente, porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso”, dijo luego de denunciar que ha recibido amenazas desde 2020 y constan en una denuncia ante una Fiscalía local.

También se refirió a algunos de los asistentes a la conferencia: “Si a cuántas personas que actúan como por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio o porque están con usted lo han dicho abiertamente, que vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las ‘pechitas’ para que batee jonrones. Yo no soy así, presidente, yo soy reportera”.

La sonorense agregó: “Entonces, si por hacer mi trabajo, no me deja entrar este muchacho, usted no me da la palabra… Pero que usted no censura, que usted castiga. Entonces, ‘lo que te han hecho a ti son castigos de no dejarte entrar casi todo el 2021, o sea, por dos meses, tres meses’. A nadie, Jesús ya me lo reconoció, a nadie le ha castigado por tres meses, a nadie”.

Expuso que de los lugares que se dan para el ingreso todos los reporteros tendrían la oportunidad de preguntar una vez a la semana, “pero no, porque usted prefiere las alabanzas, presidente, y discúlpeme que se lo diga”.

Aclaró que el presidente “tiene razón en algún punto, como lo que acaba de decir ahorita, acaba de decir que unos periodistas o columnistas, intelectuales, etcétera, están del lado del poder, y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida que ya no lo pueden dejar, casas, yates, aviones, etcétera, o sea, y ellos tienen que quizá mantener eso o mantener a sus familias”. expuso

“Yo casi tengo 30 años de reportera y estas amenazas suponemos que vienen de, o sus seguidores o sus opositores, una de dos. Entonces que lo defina la Fiscalía algún día en algún momento. La denuncia está puesta”, dijo.

Entre sus planteamientos está la inequidad para el ingreso a las conferencias que se rige por un rol, “yo cuando acudo a la conferencia es para tratar temas que interesan, no sólo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera ¿no?, usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días, y entro una vez al mes, dos veces”.

La periodista ha sido víctima de agresiones por sus intervenciones en la conferencia del presidente.

Solicitó información al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, “si por favor pedían en Impunidad Cero tratar las muertes de defensores de derechos humanos, le leí algunos nombres. Bueno, esta semana ya se sumó a la lista otro defensor de tierras, Pablo. Usted acaba de hablar de la defensa de la tierra, que Madero no se dio cuenta, pero usted sí, presidente, y eso depende de usted”.

También solicitó un informe sobre corrupción en la Procuraduría Agraria y en la Sedatu, en torno al diagnóstico del Plan Estratégico 2021-2024 del Registro Agrario Nacional, “donde admiten que hay corrupción y que se iba a trabajar en eso”.

“Algunas personas que tienen décadas, usted lo sabe, presidente, décadas peleando su tierra, apenas a raíz de esto vinieron a decirles que sí, que ya les van a hacer, que por fin les van a devolver la tierra en Jalisco después de 30 años. En Sonora, después de 15, 20 años. Hay otros casos en Chihuahua, 80 años tienen en Chihuahua peleando por una tierra”, dijo.

“Usted nos pidió a los reporteros: ‘Tomen partido’. Yo tomé partido hace 30 años que empecé a ser reportera y lo tomé por la gente, con la sociedad”, afirmó.