AMLO a críticos de su defensa a Pemex y CFE: “Entre más sabiondos, más traidores a la patria"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también se incluye en la defensa de la soberanía energética del capítulo de T-MEC sobre hidrocarburos, porque su producción depende, en su mayoría, del gas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano dijo sentirse sorprendido, “me ha dejado anonadado el número de personas, de defensores de empresas extranjeras; no el pueblo, la gente de clase media, media baja, la gente con menos recursos económicos, no, los académicos del más alto nivel entre más sabiondos más traidores a la patria”.

Expuso los argumentos para la defensa de la CFE:

“En el mismo tratado se establece el procedimiento para lo que tiene que ver para la electricidad. Porque dicen, es que un argumento de una experta o experto: ´Es que esto tiene que ver nada más con el petróleo´, no con la comercialización o el comercio, cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce su mayor cantidad con gas”.

Agregó que “además en los procedimientos establece también que no existe violación cuando un gobierno legalmente establece la forma en que deben explotarse sus recursos naturales.”.

El presidente recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió “que es fraude legal lo del autoabasto, porque hubo una reforma a la ley eléctrica, se opusieron, no ganaron los conservadores, el bloque, y acudieron a la Corte, interpusieron una controversia para que se declarara inconstitucional la ley eléctrica y no lo lograron y presionaron fuerte y (aunque) hay ministros que están al servicio de las empresas, no lo lograron”, dijo el mandatario federal.

Agregó que “legalmente está apoyado por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, fue unanimidad. Entonces, ¿dónde está la violación al tratado?”, cuestionó.

Aprovechó para afirmar que se trata de un asunto político y señaló las prácticas de empresas del sector, “estaban acostumbrados a robar, a saquear, sobre todo, esta empresa Iberdrola que fue capaz hasta de contratar a Calderón, una vez que terminó Calderón de presidente, lo contrataron y se lo llevaron como miembro de su consejo de administración, una vergüenza”.