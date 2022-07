AMLO promete responder a EU y Canadá consultas sobre el T-MEC durante desfile del 16 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que durante el desfile militar del 16 de septiembre contestará a las consultas que han emitido Estados Unidos y Canadá, en torno a las políticas energéticas que, afirman, incumplen con los compromisos del T-MEC.

Voy a aprovechar a informar el 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto, no vamos a informar antes, ese día y por qué el 16 y no el 15 (...) y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto, pero no vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía, eso les cuesta trabajo a los intelectuales orgánicos”, expuso.