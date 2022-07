Con las consultas en el tema energético no pasará nada, porque "nos necesitamos": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con las consultas de Estados Unidos y Canadá contra México, por políticas energéticas en el T-MEC, “no va a suceder nada, nada, porque nos necesitamos” y reprochó que los gobiernos mexicanos tenían la costumbre de hincarse frente a otros países.

También fue tajante en la postura de que “no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer el petróleo”.

Destacó que la relación comercial entre México y Estados Unidos “es importantísima, pero no sólo para nosotros, también para ellos, si no hay fuerza de trabajo de México, si no hay industrias automotrices en México, de autopartes en México, ¿saben cuánto aumenta el precio de un automóvil en Estados Unidos? Diez mil dólares, entonces no es que sólo nos perjudica a nosotros, no, nos necesitamos, somos complementarios”

Agregó que su administración les ha planteado a Canadá y Estados Unidos que haya integración, con respeto a las soberanías de los países, insistió en que había gobiernos entreguistas que quisieran que el suyo también se someta y que se regrese a la época anterior a la expropiación petrolera.

“A decir ´sí, señor, aquí esta es su propiedad, México es tierra de conquista, vengan, como era antes, y establezcan sus cotos de poder y tengan hasta sus ejércitos, sus guardias blancas´, lo que hacían las compañías petroleras extranjeras antes de su expropiación que tenían grandes extensiones de terrenos, casi en todo el litoral del Golfo de México (...) Esa era la relación y esto no se entiende, porque fue mucha la enajenación que se produjo en el periodo neoliberal”, señalo.

El presidente López Obrador también criticó las posturas que afirman que por estos señalamientos de los dos vecinos del norte, “nos va a ir muy mal, mucho muy mal, como si México fuese una colonia de Estados Unidos, como si dependiéramos por entero de Estados Unidos”.

Dijo que “aun cuando comercialmente nos conviniera mantener relaciones con Estados Unidos, no puede ser que esa relación sea a costa de nuestra dignidad, de nuestros principios, de lo que establece nuestra Constitución, de que somos un país independiente, libre, soberano, lo que pasa es que fueron muchos años de sometimiento neoliberal”.

Aclaró que la postura del gobierno electo, cuando se dieron las pláticas para la firma del T-MEC, desde el inicio llevó a detener la negociación con Estados Unidos casi dos semanas, porque, afirmó, el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado en el que entregaba el petróleo.

“¿Qué le digo a la gente? No va a suceder nada, nada, porque nos necesitamos, hay un documental, no sé si lo terminaron, pero una vez me hicieron una entrevista para ese documental u otro parecido: ´Un día sin mexicanos en Estados Unidos´”.

El mandatario mexicano hizo una recomendación a los jóvenes: “Vean un documental ´La rosa blanca´, de Bruno Traven; se los recomiendo. Los de las compañías extranjeras les interesaba un terreno, iban con el propietario y decían ´queremos tu terreno, nos lo vas a vender a este precio, o nos los vendes tú o se lo compramos a la viuda´”.