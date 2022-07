Conductor denuncia que una agencia Kia le vendió un auto robado y relata cómo fue detenido

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un usuario en Twitter contó la historia de cuando fue detenido porque una agencia de la empresa Kia México le vendió un automóvil remarcado con reporte de robo.

“Resulta que en el mes de abril compré un auto seminuevo con Kia Satélite y todo en orden, factura, verificación, placas, documentos de repuve sin reporte de robo. Ahí mismo me hicieron el cambio de propietario y hasta ahí todo en orden”, contó.

En un hilo de Twitter, narró que hace una semana, cuando iba circulando por el Viaducto, lo detuvieron unos policías de tránsito, le revisaron el vehículo y resultó que tenía engomados falsos, verificación falsa, número de serie falso y reporte de robo, con una carpeta de investigación abierta.

“Al encontrarme yo con el auto, resulta que me convierto automáticamente en culpable, me esposan, me llevan detenido y ahí estuve en los separos sin comer, ni dormir, ni agua, lleno de cucarachas, en condiciones deplorables”, señaló.

Contó que salió después de estar encerrado durante muchas horas, con la ayuda de su abogado y se enteró que, efectivamente, el automóvil había sido robado en el 2021.

“@KiaMexico me lo vendió y ahora el auto fue decomisado, perdieron yo el auto en su totalidad con todas mis cosas”.

Luego compartió el reporte del Registro Público Vehicular (Repuve) sin reporte de robo y el número de serie que le vendió Kia, y otro reporte de Repuve con el número de serie obtenido vía escáner que conectó la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) con reporte de robo.

Aparte, dijo que el automóvil que le vendieron ni siquiera correspondía al año que se lo vendieron. Era 2018 cuando le dijeron que era 2019.

“Ahora resulta que @KiaMexico y grupo Alden quieren únicamente pagar el valor del auto sin considerar todo lo que he gastado: kit de seguridad (ah porque me lo vendieron sin él) y sin un birlo, cambié llantas, rines, audio, limpia parabrisas y faros.

“Tampoco me quieren pagar los daños ocasionados causados hacia mi persona por sus omisiones (admitidas por ellos) y pérdidas como: días de trabajo, lentes, artículos personales, audífonos, laptop y mi libertad, llevo días sin poder dormir del trauma que es estar encerrado”, añadió.

Explicó que investigando el caso resultó que no es el único que ha sufrido un fraude por parte de Kia México.

“Increíble. En palabras de ellos necesitan que su seguro les pague el auto para que no pierdan dinero y después ver qué hacen conmigo”, apuntó.

Señaló que el miércoles 20 de julio, el director de Grupo Alden le llamó para brindarle su mano, queriéndole pagar únicamente lo que pagó por el automóvil, porque es lo que sus procesos permiten.

“Ajá ¿y lo demás? Y todo lo que invertí a su auto robado, ¿lo que he tenido que gastar por su fraude? Ah no, eso no, solo les da mucha pena que me haya pasado, pero pues no lo pueden pagar”, indicó.

Consideró que es horrible el infierno que ha estado pasando por culpa de Kia México, adicional a todo el dinero que ha tenido que desembolsar y lo que ha perdido no solo él sino su familia, por culpa de esa empresa.

Finalmente, dijo que mantendrá al tanto sobre cualquier actualización sobre el tema y agradeció que retuitearan su hilo.