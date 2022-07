En el T-MEC quedó blindada la soberanía energética de México, reitera AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró cómo quedó el capítulo sobre el petróleo en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y dijo que confirmó la aplicación de la soberanía energética con Jesús Seade, quien representó a su gobierno, entonces electo, durante las negociaciones en 2018.

“Seade me dijo que no hay ningún problema incluso un día, cuando consultamos a Jesús, porque esto ya lleva algún tiempo, hace como tres meses, a ver si nos manda la nota que envió Jesús, lo consultamos”, dijo.

Dijo que la postura de Estados Unidos se debe a una especie de reclamo por acuerdos que comprometían a este sector con Canadá y la respuesta del gobierno electo fue: “A nosotros no estaba eligiendo el pueblo (de México) para cambiar la política económica”.

“Era por qué con ellos no, si ya se habían suscrito acuerdos incluso con Canadá y lo estaban considerando como un hecho discriminatorio, que nosotros no queríamos con ellos tener el mismo acuerdo. Les dijimos que los tratados anteriores se habían suscrito por gobiernos neoliberales, neoporfiristas, entreguistas”, señaló.

El mandatario mexicano expuso que el capítulo firmado en el T-MEC quedó plasmado el “reconocimiento de dominio directo y la propiedad inalienable imprescriptible de los “Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos”.

Durante su conferencia de prensa en Puerto Vallarta, Jalisco, leyó el apartado oficial en el que, afirmó, México blindó la política energética bajo sus preceptos legales a diferencia de “lo que quedó de un legado de traición a México, que ya habían negociado”.

El presidente dijo que daría lectura “para que se conozca, porque es motivo de orgullo, fue lo primero que hicimos, resistir esa presión porque ya los gobiernos neoliberales habían aceptado en todos los acuerdos que se negociara el petróleo”.

“Según lo dispone este Tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus derechos democráticos”, inicia el apartado.

El segundo punto aborda que “en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado Estados Unidos y Canadá reconocen que: México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna”. –¿Dónde está el cambio de reglas?, cuestionó el presidente en medio de la lectura del capítulo.

Continuó con la disposición: “México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos, todos, en el subsuelo del territorio nacional incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos y yacimientos, cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos de América”.

El presidente explicó que por este cambio, al inicio, los negociadores estadunidenses “se enojaron y se levantó la mesa”.

“Nosotros estábamos como observadores, porque aún era presidente electo cuando, Jesús Seade me informa que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario (de Relaciones Exteriores, Luis) Videgaray y (el secretario de Economía, Ildefonso) Guajardo, y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo”, relató el presidente.

Afirmó que incluso “hubo planteamientos acerca de que lo mismo de siempre, que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, que iba a haber devaluación y dijimos: ´no, queremos que cambie el capítulo, es más, que no se toque el tema´. Pasó el tiempo, ellos no querían informarle al presidente Trump porque consideraban que se iba a agravar la situación. Al final tuvieron que decirle y la respuesta del presidente Trump fue que se aceptara lo que nosotros proponíamos”.