Gobernadores, legisladores y “corcholatas” de Morena se manifiestan contra medidas del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gobernadores, legisladores y funcionarios militantes de Morena, incluidas las “corcholatas” presidenciables, emitieron un posicionamiento en el que negaron haber realizado actos anticipados de campaña y criticaron que las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) son “claramente excesivas” y violan sus libertades y garantías individuales.

El manifiesto está firmado por 22 gobernadores en funciones y electos y 24 morenistas, entre ellos, los aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; y Ricardo Monreal, senador de la República.

El otro presidenciable, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, no lo firmó, pues él no fue sancionado por el INE, ya que no participó en los actos morenistas en cuestión, presuntamente porque estaba contagiado de Covid-19.

Titulado “Por la defensa de las libertades y la democracia”, el texto fue difundido esta mañana por Sheinbaum Pardo en su cuenta de Twitter, acompañado del mensaje: “Este es un llamado por la defensa de las libertades y la democracia. Dedicamos estas palabras al pueblo de México”.

En el escrito, los morenistas recordaron que el pasado 19 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al partido, a diversos servidores públicos federales y locales, así como a legisladores, abstenerse de “organizar, convocar y realizar, en cualquier lugar del territorio nacional, eventos proselitistas iguales o similares” a los realizados el 12 de junio en el Estado de México y el 26 de junio en Coahuila; además de retirar todas las publicaciones relacionadas con estos en redes sociales.

Agregaron que, “extrañamente”, ese mismo día, “en una votación dividida”, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas emitidas por el INE.

Según los morenistas, “la medida es claramente excesiva y violatoria de las libertades y garantías individuales de quienes participamos en dichos eventos, pues restringe de manera arbitraria nuestros derechos políticos y civiles de reunión, asociación, manifestación, difusión de las ideas y afiliación política consagrados en la Constitución”.

Alegaron que el impedirles participar, convocar y organizar eventos públicos y asambleas informativas de Morena “evidencia una parcialidad inadmisible y confirma la urgente necesidad de impulsar una Reforma Electoral que garantice una democracia plena y evite cualquier regresión autoritaria en México”.

Los militantes de Morena acusaron que “es claro que el bloque conservador está desesperado porque no encuentra cómo detener el apoyo y reconocimiento que la gente le tiene a nuestro presidente y a su gobierno, así como el avance contundente de nuestro movimiento a lo largo y ancho del país”.

Reiteraron que, “dado que no hay proceso electoral alguno en marcha, rechazamos haber incurrido en actos anticipados de campaña y reprobamos que, una vez más, las autoridades electorales actúen abiertamente en contra de Morena y de nuestra vida democrática en general”.

Por último, dijeron que, como se los ha enseñado el presidente Andrés Manuel López Obrador, “continuaremos defendiendo desde el territorio, junto al pueblo de México y al amparo de nuestros derechos constitucionales, el proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

El texto termina con la frase “¡Es un honor luchar con Obrador!”.