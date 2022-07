"¿Por qué vamos a cambiar?": AMLO insiste en que la estrategia de seguridad está dando resultados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existe la posibilidad de cambiar su estrategia de seguridad porque se están dando resultados y, además, su gobierno no sería capaz de maquillar las cifras.

“¿Por qué vamos a cambiar la estrategia? Claro que está complicado y es difícil, no son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín, pero esto es lo que tenemos que seguir haciendo, atender las causas que originan la violencia y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera organizada”, señaló.

El presidente cuestionó el “contubernio” entre autoridades que se dio en pasadas administraciones: “¿Cómo va a ser lo mismo Rosa Icela que García Luna? Podrán ser muy conservadores y admiradores de Felipe Calderón, pero ¿llegar a cegarse? Sí hay diferencias, no somos iguales”.

Expuso que su gobierno busca que se termine la violencia “lo más pronto posible quisiéramos que sucediera esto, y estamos trabajando para eso”.

“Se está dando resultados, aunque los conservadores, nuestros adversarios, digan lo que quieran y algunos les hagan caso”, afirmó.

Dijo que si no funcionara la estrategia, “nosotros seríamos los primeros, por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad en decir: Hay que cambiar la estrategia, porque no funciona, pero no”.

“Estos datos que estamos dando son del Inegi, no son nuestros, y el Inegi es una institución autónoma, independiente. Y si fuesen nuestros, tampoco nosotros seríamos capaces de maquillar cifras, no. Por eso enfrentamos el debate, porque, si no tuviésemos autoridad moral, no tendríamos autoridad política y cualquiera nos podría ningunear, no”.