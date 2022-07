AMLO advierte que no cederá a presiones del gobierno de EU y Canadá en el tema energético

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no cederá a las presiones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en el tema energético, argumentando que patriotismo “no se negocia” porque son principios “irrenunciables”

Incluso, acusó a sus opositores en México de traición a la patria y dijo que no se les ha quitado “la maña” de arrodillarse y asumir una actitud servil frente a los extranjeros.

“Por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y Canadá, y por eso, no vamos nosotros a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía, dijo.

Desde el vaso de la presa de El Cajón en la zona serrana del estado de Nayarit donde realizó una gira de trabajo de tres días, el presidente López Obrador recordó que las hidroeléctricas estaban subutilizadas porque no querían que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), produjera energía y por eso no turbinaban las presas para darle preferencia a empresas extranjeras.

Luego informó que en su gira por Nayarit constató que ya casi se alcanza el 100% de la cobertura de médicos y especialistas, tras la llegada de 60 galenos procedentes de Cuba y agradeció el apoyo del pueblo y el gobierno cubano que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel.

Enseguida, abordó el tema de la molestia del gobierno de Estados Unidos y Canadá por el tema energético y arremetió contra sus opositores en México.

“Aunque les de coraje, fíjense que no tanto a los del gobierno de Estados Unidos y Canadá, sino a los conservadores mexicanos, no pierden la maña de rendirse, someterse y de hincarse frente a los extranjeros como lo hicieron cuando fueron a buscar a Antonio López de Santa Anna al exilio, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Maximiliano de Habsburgo siempre actúan como traidores a la patria y más ahora que están muy molestos porque ya no se les permite robar”, aseguró.