"El Mencho" desmiente amenazas al periodista Rodolfo Montes mediante supuesto video en redes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La semana pasada el periodista Rodolfo Montes acudió a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a su trabajo; este domingo un video difundido en redes sociales un hombre que asegura ser Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder de la organización criminal rechazó los señalamientos de intimidación contra el comunicador.

pic.twitter.com/7TwKn48INk — Proceso (@proceso) July 25, 2022

"Por este medio me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas. Yo no me meto con medios de comunicación, yo, Nemesio Oseguera Cervantes me deslindo de las amenazas que recibió el periodista", dice un hombre con un pasamontañas.

"Al señor Rodolfo Montes le reitero que no tiene que cuidarse de mi cártel, al contrario le reitero mi amistad", afirmó.

"Yo no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, yo la apoyo, porque yo creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor. A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes, en lo absoluto".

En el video se observan a 17 hombres con pasamontañas y armas de fuego de alto calibre, entre ellas un fusil Barrett y un lanzagranadas de disparos múltiples.

Proceso contactó a Rodolfo Montes quien al ser cuestionado ante los dichos emitidos en el video reiteró que había servidores públicos involucrados.

"Con ese desmarque, la denuncia interpuesta en la FGR apunta hacia lo que dije ante el Presidente, hay servidores públicos de la CDMX involucrados", aseguró el comunicador.

El miércoles, durante la conferencia del presidente, el periodista denunció que ha recibido amenazas de muerte del CJNG y pidió medidas de protección.

Montes contó, con la voz entrecortada por las lágrimas, que recibió una llamada con una amenaza de muerte de quienes "se presentaron como el Cártel de Jalisco Nueva Generación... pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público", dijo.