Simpatizantes piden "piso parejo" a Morena rumbo a elección presidencial de 2024

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Un grupo de morenistas, identificado como Progresistas por la Unidad y el Piso Parejo, demandaron a la dirigencia nacional del partido que tome medidas para evitar la promoción de aspiraciones personales de sus militantes y que haya mecanismos claros para generar bases equitativas rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Identificados con el canciller Marcelo Ebrard, los morenistas encabezados por la senadora de Guanajuato, Malú Micher, sugirieron que el método para elegir la coordinación nacional de comités de la defensa de la Cuarta Transformación sea similar al usado en el 2011 para elegir al candidato presidencial del PRD.

En conferencia, la directora del Instituto de las Mujeres en la administración de Ebrard Casaubon, aseguró: "Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades".

Según dijo, "la gente está preocupada por lo que está sucediendo", por lo que anunció que enviarán sus planteamientos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, para buscar el diálogo respetuoso antes de considerar cualquier acción jurídica con el fin de obtener “piso parejo” y límites de actuación para los interesados en obtener candidaturas.

Mismo método que en el 2011

Tras considerar que “los obstáculos no pueden estar dentro” del partido, la senadora Malú Micher propuso que el método para la elección de la coordinación nacional de comités de la defensa de la 4T rumbo al 2024 sea el mismo que se usó en el 2011.

"Que el método consista en encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía, tal y como sucedió en 2011, en un ejercicio pactado entre el actual presidente López Obrador y Marcelo Ebrard".

Más tarde, en un video que difundió en su cuenta de Twitter fue más clara: “Que se haga esta misma ruta, que cada quien nombre una casa encuestadora, también se nombre una empresa que coordine todos los trabajos y se acuerden las preguntas entre todas y todos los aspirantes. Eso es lo que queremos rumbo al 2024”.

Se refirió al ejercicio entre ambos políticos, cuando aún eran del PRD, y se sometieron a diferentes encuestas internas y al final, en un “acuerdo de unidad”, decidieron que el tabasqueño fuera el abanderado, aunque en algunos rubros el ahora canciller salió mejor posicionado.

Solo así, dijo, se puede garantizar la unidad a través del piso parejo, "escuchando a la gente y respetando los resultados de las encuestas" y, con ello, "evitar lo que el presidente padeció y contra lo que luchó toda su vida: las viejas prácticas de la mafia del poder".

Sin dar nombres, pide “no simular”

Después de la conferencia, en un videomensaje que subió a su cuenta de Twitter, la senadora Malú Micher hizo un llamado “sereno, respetuoso para no despegarnos de los principios que inspiran la Cuarta Transformación, de lo que nos ha enseñado el presidente de la República: no mentir, no robar, no traicionar y no simular”.

Sin mencionar nombres, dijo que como compañeros de la misma causa, los morenistas deben estar “apegados a los principios que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha pedido que cumplamos”.

La legisladora enfatizó en que no quieren que se repitan en Morena las prácticas que padeció el tabasqueño “que en muchos momentos causaron fraudes y lo dejaron fuera de la jugada”.

E insistió: “estamos absolutamente convencidos de que la unidad es fruto de la justica y de que tenemos que hacerle caso al presidente Andrés Manuel López Obrador para enfilar todos nuestros esfuerzos sin ningún tráfico de influencias, sin ninguna práctica que dañe nuestro movimiento y que dañe la causa que enarbola el presidente López Obrador”.