AMLO defiende a quienes fueron llamados “paleros” de las mañaneras

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con los usuarios de redes sociales que asisten a su conferencia mañanera en Palacio Nacional, luego de que fueron calificados como “paleros”.

Ante los cuestionamientos sobre la presunta participación del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en la tortura del exagente de la DEA Enrique Camarena, en 1985, cuando Bartlett era secretario de Gobernación, el presidente López Obrador desvió el tema para hablar de quienes fueron llamados “paleros”.

“Son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada. Filomeno Mata… Bueno, antes, Francisco Zarco escribía en favor del presidente Juárez y él fue legislador cuando la transformación de la reforma, y era un extraordinario periodista”.

La defensa surgió luego de que la semana pasada varios asistentes a la conferencia mañanera, que no se identifican como periodistas, interrumpieron la participación de la reportera Reyna Haydee Ramírez y ella le respondió a uno de ellos: “¡Cállate, palero!”

El mandatario mexicano no habló de las interrupciones a la periodista, pero sí de la defensa a quienes son afines a él.

–El que un periodista participe, simpatice, en una causa no es ningún delito –dijo el mandatario federal.

–Siempre y cuando sea periodista, presidente. Porque el asunto es que es muy sencillo levantarse y aplaudir –se le respondió en la conferencia.

El mandatario explicó que una de las diferencias que tenía con el periodista fundador de la revista Proceso, Julio Scherer, es que el periodismo no debe ser afín al poder.

“Sí, eran mis diferencias con don Julio. Don Julio, mi gran amigo, un extraordinario periodista, Carlos Fuentes llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX. Y yo, con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido, y yo sostengo que sí”, relató.

Agregó que, “cuando veo que hablan de que son independientes me dan desconfianza, puede ser que sean independientes del pueblo, no del poder. Entonces, el hecho de que se asuma una posición, y que no siempre se esté de acuerdo y se pueda hacer un cuestionamiento… Y nosotros no pedimos a nadie que se subordine”.

Señaló que, “es como el mundo al revés, los más corruptos, que siempre han estado sometidos al poder, ahora les llaman ‘paleros’ a los que defienden el proceso de transformación”, mencionó.

López Obrador agregó que “es bueno saber que el periodismo en época de transformación no puede estar en las medias tintas, no hay término medio, y estamos viviendo un proceso de transformación. Además, son muy poquitos los que están con nosotros de todo el gremio, igual el de la intelectualidad, la mayoría está cooptada”.