"Fue un bache, no un cráter": esto dijo AMLO sobre el cierre de una pista en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a su regreso de la gira por Nayarit el avión en el que viajaba no pudo aterrizar sin contratiempo por un bache en la pista.

“Veníamos llegando, el avión estaba por tomar la pista y de repente se desvía y se va a dar una vuelta y ya bajamos pero antes dice el piloto por el sonido: ´Ofrecemos disculpas pero nada más hay una pista´ en el aeropuerto de la Ciudad de México, está cerrada la otra pista porque nos informan que encontraron, textual, un cráter”, afirmó.

Expuso que después habló con el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán “y dije ´oiga, indague aquí con el del aeropuerto, ¿por qué está cerrada la pista?, ya me dijeron que por la grava del bache decidieron barrer y tapar el bache. Y que en mi caso no había necesidad de no aterrizar, que lo hicieron porque estaba en la punta de la pista otro avión y que no fue por el cráter”.

Señaló que “afortunadamente la gente que venía en el avión se portó muy bien porque a lo mejor el piloto pensó ´aquí ahorita le van a reclamar al presidente, ya ven que se prestan esas cosas´”.

Este fin de semana el presidente habló con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, así como otros funcionarios y el director de Asa sobre el problema estructural, desde que construyeron la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez.

“Hubo ahí un fraude, en la Terminal 2, tiene hundimientos, además de que el terreno no es el más adecuado y eso que está más cerca del peñón, del cerro, imagínense donde querían hacerlo, en el lago de Texcoco. Hacen la Terminal 2 y no tiene sostén y se hunde o está emergiendo la estructura, tenemos que buscar la forma de apuntalarla con columnas por cuestiones de seguridad”, dijo.

AMLO desmiente supuesto "cráter" en una de las pistas del #AICM, como difundió ayer la oposición en redes sociales.

Dijo que esta campaña es por “los que no pudieron atracar con lo del aeropuerto de Texcoco y no se les pasa el coraje y hay muchos que no aceptan que se haya cancelado la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco y se haya construido el Felipe Ángeles”.

El secretario de Marina también le dijo que se han dado mensajes similares por parte de pilotos: “´Disculpen por el bache pero es que nos quieren sacar o quitar de aquí, quieren que nos vayamos al aeropuerto Felipe Ángeles´ y ayer me pasa y sí me preocupó por lo del cráter, una cosa es un bache, otra cosa es un socavón, ¿pero ya un cráter? Ahora sí que como dicen mis paisanos veracruzanos ´les zumba´”.

Ojeda Durán también le expuso que la administración también es señalada por las demoras en las entregas de maletas cuando, aseguró, es asunto de las aerolíneas.

“Sosteniendo que lo que queríamos era que las líneas se fuesen al aeropuerto Felipe Ángeles, que los estábamos forzando y que el personal del aeropuerto de la ciudad ya se había trasladado al aeropuerto Felipe Ángeles, muchas mentiras”, señaló.