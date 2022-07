Las críticas por la contratación de médicos cubanos "no me van a desmoralizar": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno y “al pueblo hermano de Cuba” por el apoyo de enviar médicos a México.

Respecto a las críticas que se han hecho por traer al país a médicos de otras naciones, el mandatario cuestionó: “¿Ustedes creen que me va a afectar, que me va a desmoralizar, que va a hacer mella en mi propósito de contribuir en la transformación de México, como lo estamos haciendo millones de mexicanos?”.

En seguida respondió: “Claro que no. Es como decía Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean, más digno me siento’. Entonces, no hay que creer todo lo que dicen”.

El presidente explicó que como no hay médicos generales ni especialistas, acudieron a gobiernos que tienen posibilidad de enviar los profesionales que se necesitan.

Señaló que en Nayarit tenemos casi el 100% de los médicos generales y especialistas y han basificado a cerca de 800 trabajadores de la salud.

“Y ese modelo de Nayarit lo estamos extendiendo, y así va a funcionar en todo el país”, dijo.

López Obrador añadió que le produce satisfacción que médicos le agradezcan que lograron la base después de varios años de trabajar en el sector.

“Imagínense una gente humilde, pobre, que es lamentablemente la mayoría de los mexicanos, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar un hospital privado? Cuando lo hacen, tienen que vender lo poco que tienen, sus parcelas, sus casas, quedan endeudados. Y aquí estamos hablando de hacer valer el derecho del pueblo a la salud”, señaló.