AMLO informó que el Tren Maya costará entre 15 mil y 20 mil mdd, 172% más que el presupuesto inicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el costo del Tren Maya está entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, esto es, entre 306 mil y 409 mil millones de pesos, muy por encima de los 120 mil y 150 mil millones de pesos que se estimaron al inicio del proyecto.

De tomarse las cifras máximas de cada estimación, el costo del Tren Maya ha registrado un aumento de 172 por ciento.

En una sola frase el mandatario federal indicó que dentro de la inversión pública el Tren Maya costará entre 15 y 20 mil millones de dólares.

En 2018 al anunciar el proyecto de mil 500 kilómetros, que pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se calculó una primera cifra que con el paso de los meses se incrementó de manera paulatina.

En enero de 2020 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que el costo de la obra pasó a 139 mil millones de pesos en 2021, y a cerca de 200 mil millones en 2021, según el entonces director del Fondo, Rogelio Jiménez Pons, en comparecencia en el Senado de la República, en octubre de ese año.

Los cambios de trazos, los atrasos por la pandemia y, en los últimos meses, los amparos para detener las obras en el Tramo 5 Sur, han originado los incrementos en los costos.

Este martes el presidente reconoció que el Tren Maya será una de las obras donde tendrán menos posibilidad de operación.

“Por eso Claudio y todos estos que no nos quieren, quieren retrasar más lo del Tren Maya, porque tendríamos menos tiempo para la operación. Por ejemplo, el aeropuerto tenemos dos años por delante; la refinería, dos años, pero el tren estamos pensando inaugurarlo en diciembre del año próximo, van a faltar creo que siete meses para terminar, entonces ya tengo, ya tenemos el tiempo medido”, dijo.

Agregó que hay una “desesperación de frenarnos. Son traviesos, nada más que no pueden, porque no actúan de buena fe y, repito, sólo siendo buenos podemos ser felices. Entonces, todo el que es perverso, el que no actúa con honestidad, el que tiene malas entrañas, no sale adelante. Hay que ser generosos, hay que ser buenos”.

Insistió que la ratificación de la suspensión al Tren Maya no tiene ningún efecto. “Y, la verdad, qué ganas tienen de parar el tren, y van a terminar subiéndose al tren”, dijo.

Este lunes el presidente dijo que declaró asunto de seguridad nacional el Tren Maya por la injerencia de Estados Unidos, por las tácticas dilatorias de los jueces y por el incremento en el costo del proyecto, como un daño a la hacienda pública.