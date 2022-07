A 4 meses de la inauguración del AIFA, AMLO reconoce que no lo ha usado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, en Tabasco, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, aunque ya están construidos e inaugurados –en una primera etapa-, aún no arrancan una operación con normalidad.

El propio mandatario federal asumió que no ha tomado ningún vuelo por el AIFA. “No, todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo”, afirmó.

“Los adversarios, que se enojan mucho, dicen: ‘Bueno, el aeropuerto no se usa’, sí, pero ya lo tenemos ahí, ya está construido. Y sí se usa y cada vez se va a usar más (…) ‘Bueno, pero no se usa’. No, sí, hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos”, afirmó.

Con el daño estructural en la Terminal 2 “porque no hicieron bien la obra, y tenemos que apuntalarla, si se necesitara, por ejemplo, cerrar una parte, tenemos ya el aeropuerto alterno; si no lo hubiésemos construido en tan poco tiempo, pues imagínense en qué situación estaríamos”, aseguró.

El 21 de marzo pasado, López Obrador inauguró el AIFA y sostuvo que ya está terminado al cien por ciento, además destacó que se construyó en dos años y medio por ingenieros militares y trabajadores de la construcción.

En torno a la refinería en Tabasco, dijo que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, está al tanto de la integración de todas las plantas, “es un proceso, pero queremos que para diciembre ya esté produciendo”.

De esa obra también argumentó que “ya está construida. ‘Ah, pero todavía no produce gasolina’. Ya va a producir, ya va a producir, lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países contar con una refinería así, aun no integrada y aun no produciendo, brincos dieran de alegría. Entonces, todo va a su tiempo”.